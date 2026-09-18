Cartagena exige a Óscar Puente recuperar su conexión ferroviaria directa con Madrid

El Ayuntamiento de Cartagena ha aprovechado la celebración de unos galardones otorgados por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible para alzar la voz contra el aislamiento que sufre la ciudad. El concejal de Empresa y Empleo, Álvaro Valdés, ha sido el encargado de trasladar personalmente al ministro del ramo, Óscar Puente, la imperiosa necesidad de devolver a la localidad su enlace por tren con el centro peninsular.

La alcaldesa del municipio, Noelia Arroyo, había encomendado a su edil una misión muy clara y contundente: entregar en mano una misiva detallando estas justas reclamaciones. Esta acción directa se produce como respuesta al reiterado silencio que el titular de Transportes ha mantenido frente a los escritos enviados con anterioridad desde el consistorio. La falta de diálogo por parte del Ejecutivo central ha obligado a las autoridades locales a aprovechar cualquier foro público para exigir soluciones a un problema que lastra el desarrollo de la región.

Durante el encuentro institucional, Valdés ha recordado a Puente que la ruta directa hacia la capital de España a través de Albacete permanece interrumpida desde febrero del año 2022. Este corte prolongado supone un grave perjuicio para una urbe de gran importancia estratégica en todo el arco mediterráneo. "Hace cuatro años, Cartagena esperaba entrar en la red de Alta Velocidad. Hoy, cuatro años después, solo esperamos tener una línea de tren", lamentó el concejal de forma contundente, dejando patente la profunda frustración de los ciudadanos ante el abandono en materia de infraestructuras.

Asimismo, el representante municipal ha hecho un especial hincapié en el innegable peso demográfico y económico de la localidad murciana, argumentando que una urbe de marcado carácter industrial, portuario y turístico, que supera con creces los 220.000 habitantes, no puede continuar marginada del mapa ferroviario. En este sentido, ha defendido que el municipio necesita estar conectado por ferrocarril en unas condiciones que sean plenamente equiparables a las de las demás grandes urbes del territorio nacional.

La paradoja de la jornada ha estado marcada por el propio motivo del encuentro oficial. El Ayuntamiento cartagenero ha acudido a la sede ministerial para recibir, por segundo año consecutivo, un reconocimiento nacional por sus políticas de movilidad sostenible. Valdés ha agradecido el galardón subrayando que tiene un valor muy especial para la administración local, pero no ha dudado en utilizar este escaparate para reivindicar que la verdadera sostenibilidad también depende de forma directa de las inversiones estatales.

"Por eso, recibimos este premio con gratitud y también con la esperanza de que el próximo reconocimiento que podamos celebrar en materia de movilidad sea otro: que Cartagena haya recuperado por fin su conexión ferroviaria", ha manifestado Valdés a modo de conclusión. De este modo, el Gobierno municipal deja bien claro que, si bien están haciendo los deberes a nivel local para avanzar en materia sostenible, ahora necesitan de manera imperiosa y urgente que el tren también avance hacia su territorio.