Un terremoto de magnitud 3,5 entre Sucina y San Javier sacude la ciudad de Murcia

La Región de Murcia ha registrado este martes un nuevo movimiento sísmico que, si bien no ha revestido gravedad, ha logrado alertar a numerosos vecinos. En concreto, un terremoto de magnitud 3,5 ha sacudido la zona comprendida entre la pedanía murciana de Sucina y el municipio costero de San Javier, dejándose sentir con especial claridad en todo el término municipal de la capital autonómica.

Según los datos oficiales proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el fenómeno geológico se ha producido exactamente a las 11:04 horas. Los sismógrafos han detectado que el hipocentro del seísmo se ha situado a una profundidad de seis kilómetros. Esta relativa superficialidad es el factor principal que explica por qué el temblor ha sido percibido de forma tan notoria por la población, a pesar de que la magnitud registrada se considera de carácter leve dentro de la escala sismológica.

La sacudida, aunque breve, ha generado cierta inquietud entre los ciudadanos. El Centro de Coordinación de Emergencias ha informado de que el teléfono 112 ha recibido una treintena de llamadas en los minutos posteriores al evento. Curiosamente, la totalidad de estos avisos telefónicos se han emitido desde el propio municipio de Murcia, por parte de residentes que buscaban información o comunicaban haber advertido el movimiento de tierras en sus domicilios y lugares de trabajo.

Afortunadamente, y siguiendo la tónica habitual en este tipo de episodios de baja intensidad, las autoridades competentes no han notificado ningún tipo de daño material ni personal. Los servicios de emergencias y las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado continúan monitorizando la situación, pero todo indica que el incidente se ha quedado en un mero susto para los murcianos que se encontraban en plena jornada matutina.

Cabe recordar que el sureste de la península ibérica, y muy especialmente la Región de Murcia, constituye una de las zonas con mayor actividad sísmica de toda España. La interacción de diversas fallas tectónicas en este territorio hace que la constancia de pequeños temblores sea una realidad geológica con la que conviven sus habitantes. Las edificaciones modernas de la zona están sujetas a una estricta normativa sismorresistente que garantiza la seguridad ciudadana frente a este tipo de contingencias naturales, mitigando así cualquier riesgo estructural.