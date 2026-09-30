Dos pequeños terremotos sacuden el sureste de la localidad murciana de Beniel de madrugada

Dos movimientos sísmicos de carácter leve han sobresaltado durante la pasada madrugada a los vecinos del municipio de Beniel, situado en la Región de Murcia. Según los datos oficiales proporcionados por el Instituto Geográfico Nacional (IGN), el primer seísmo se registró a las 02:04 horas, con una magnitud de 3,1 en la escala mbLg y a una escasa profundidad de tres kilómetros.

Apenas unas horas después, cuando los relojes marcaban las 06:31 horas, la tierra volvió a temblar en la misma zona. Este segundo episodio alcanzó una magnitud de 3,0 y se localizó a seis kilómetros de profundidad. Las coordenadas exactas sitúan ambos epicentros muy próximos entre sí, en el sureste del núcleo urbano de Beniel, marcando unas latitudes de 37,9684 y 37,9599 respectivamente.

El organismo estatal ha clasificado estos fenómenos con una intensidad máxima de III-IV, lo que significa que el movimiento ha sido ampliamente sentido por la población, especialmente en el interior de los edificios, aunque sin llegar a revestir ningún tipo de peligro. Este nivel de alerta sísmica suele provocar la oscilación de objetos colgados y un ligero temblor en puertas o ventanas, pero rara vez se traduce en daños estructurales de consideración.

Cabe recordar que el sureste y sur de la península ibérica, y de manera muy particular la Región de Murcia, conforman una de las áreas de mayor actividad sísmica de toda España. Esta realidad geológica responde a la constante fricción entre la placa tectónica euroasiática y la africana, un fenómeno natural que genera una liberación progresiva de energía en forma de pequeños temblores que, por lo general, pasan desapercibidos o causan una alarma pasajera sin consecuencias graves.

Aunque estos recientes temblores en la localidad de Beniel no han pasado de ser un mero susto nocturno para los residentes, la población murciana mantiene siempre presente el recuerdo de crisis mayores, como el trágico terremoto de Lorca acontecido en el año 2011. Sin embargo, los expertos en sismología insisten continuamente en transmitir un mensaje de absoluta tranquilidad ante este tipo de incidencias, recordando que la proliferación de microsismos es completamente normal y, de hecho, resulta positiva y necesaria para evitar que la energía tectónica se acumule de forma peligrosa bajo la superficie.