Un grupo de narcos intentan atropellar a dos guardias civiles en un operativo contra el "petaqueo"

La asociación profesional de la Guardia Civil JUCIL ha denunciado el grave episodio vivido por una patrulla de Mazarrón en la Cala de Siscar (Punta de Calnegre), donde dos agentes fueron embestidos por los sospechosos de un operativo contra el petaqueo, el suministro ilegal de gasolina al narcotráfico. Los guardias civiles salieron ilesos por escasos centímetros y lograron detener a los dos implicados tras verse obligados a realizar un disparo al aire para frenar el ataque.

Los hechos se desencadenaron en la Cala de Siscar cuando los efectivos del Puesto Principal de Mazarrón acudieron a verificar un aviso en la zona litoral. Al dar el alto a los sospechosos, el conductor de una furgoneta arremetió de forma directa contra uno de los guardias, quien logró esquivar el impacto por apenas unos centímetros. Segundos después, un turismo que lo acompañaba trató de repetir la maniobra de embestida contra los efectivos.

Tras una primer disparo disuasorio, los agentes lograron neutralizar la amenaza, interceptar ambos vehículos y detener a los dos implicados sin que afortunadamente se registraran heridos de ninguna clase.

"El contraste evidente entre el discurso oficial y la realidad operativa"

Desde la asociación profesional JUCIL han puesto de nuevo el foco en la desprotección operativa de la plantilla, criticando que una sola patrulla tuviera que hacer frente en solitario a semejante situación de peligro. Según explica la organización, las unidades de apoyo de la Policía Local de Lorca y de la Guardia Civil de Alhama de Murcia se personaron en el punto unos 60 minutos después de lo ocurrido.

"Una patrulla acudió a un aviso, dos vehículos intentaron embestir a los guardias civiles, un agente tuvo que efectuar un disparo al aire y los refuerzos llegaron una hora después", ha señalado JUCIL, que considera que existe "un contraste evidente entre el discurso oficial y la realidad operativa".

El colectivo enmarca este tenso episodio dentro de la creciente presión del narcotráfico en el litoral de la Región de Murcia y insiste en la urgencia de dotar al cuerpo de mejores recursos técnicos, la renovación del Servicio Marítimo y un incremento real de las unidades de seguridad ciudadana. Asimismo, han vuelto a exigir la declaración de la Guardia Civil como profesión de riesgo, alabando la rápida y eficaz intervención de los agentes implicados en Mazarrón.