El PSOE se hunde en Murcia y Vox se convierte en segunda fuerza política

Los últimos acontecimientos de la política española han pasado factura de manera especial a los socialistas, al menos en la Región de Murcia. Según el último baremo del Centro de Estudios Murciano de Opinión Pública (Cemop), el PSRM-PSOE se desplomaría aún más en las elecciones del próximo mes de mayo y obtendría el peor resultado de su historia con 9-10 escaños. Los socialistas vienen de un pésimo resultado en las elecciones de mayo de 2023, donde obtuvieron 13 diputados, pero los pronósticos para la cita con las urnas de 2027 son aún más devastadores. Francisco Lucas, candidato socialista colocado por Pedro Sánchez al frente de la Delegación del Gobierno en Murcia para darlo a conocer, cosecharía una dura derrota si los datos de la encuesta se reflejan finalmente en el resultado electoral del año próximo.

El Partido Popular ganaría un escaño hasta los 22 y quedaría a un diputado de la mayoría absoluta, el gran objetivo de los de López Miras para no depender de pactos con Vox en la próxima legislatura. El partido de Abascal, por su parte, es el que más subiría en intención de voto y alcanzaría los 12 escaños, lo que le llevaría a superar al PSOE por primera vez en unas elecciones autonómicas. La coalición de ultraizquierda, Podemos-IU, mantendría los dos escaños que posee en la actualidad.

Son los datos que incluye el Barómetro de Verano del Cemop, elaborados a través de más de ochocientas encuestas telefónicas y online realizadas durante la primera quincena de este mes de septiembre.

Las preocupaciones de los ciudadanos en el ámbito regional analizadas por el Barómetro están encabezadas por la inmigración con un 16,3%, seguida muy de cerca por la vivienda (15,9%), el empleo y los precios (12,8%) y la clase política (12%).

Fernando López Miras sigue siendo el líder político más valorado, con un 4,7/10, casi el doble que el portavoz de Vox y los candidatos del PSOE y Podemos-IU, que se quedarían en torno al 2,5/10.