Alarma en Murcia: aviso de bomba en un vuelo de Ryanair con 114 pasajeros a bordo

El Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia (AIRM) ha activado este martes el protocolo de seguridad después de recibir un aviso de bomba en un avión de Ryanair procedente de Mánchester (Reino Unido).

La aeronave ha aterrizado a las 10:30 horas, dentro del horario previsto, según ha confirmado Aena. Tras tomar tierra, se han puesto en marcha las medidas de seguridad correspondientes y se ha movilizado a distintos efectivos para comprobar la situación.

Según ha informado la Delegación del Gobierno en la Región de Murcia, los 114 pasajeros y los siete miembros de la tripulación han desembarcado del avión y están siendo sometidos a los controles de seguridad por parte de la Policía Nacional.

Mientras tanto, especialistas Tedax de la Guardia Civil desplazados desde Alicante están inspeccionando el aparato para comprobar si existe algún artefacto explosivo en su interior. En el dispositivo también participan efectivos de la Guardia Civil, la Policía Nacional, bomberos y personal sanitario del servicio de emergencias 1-1-2.

Además, se ha constituido un comité de crisis en las instalaciones aeroportuarias para coordinar las actuaciones derivadas de la alerta.

El siguiente vuelo previsto en el aeropuerto murciano es una conexión procedente de Gran Canaria, cuya llegada está programada para las 12:20 horas.