Lorca celebra estos días sus Fiestas de San Clemente y lo hace con un casco antiguo que despierta. Casas solariegas y palacios donde se ha parado el tiempo abren sus puertas de par en par para sorprender al visitante, mientras ángeles, burlones y mascarones vigilan la ciudad desde los aleros.

La 'Lorca de los cien escudos', la de entresiglos, se recupera gracias a un ambicioso plan que está devolviendo la vida a la 'Vieja Ciudad'. Se rehabilitan sus viviendas y se reconstruyen los solares vacíos que dejó el terremoto de 2011, una tragedia tras la que la recuperación del patrimonio cultural se convirtió en un ejemplo de gestión con repercusión internacional. Las obras, además, han permitido incorporar los hallazgos aparecidos durante las intervenciones.

El casco antiguo se 'levanta' mientras vive una dinamización sin precedentes, con una agenda repleta de acontecimientos que llenan de gente plazas y calles. Las Fiestas de San Clemente son hoy de musulmanes, judíos y cristianos, una singularidad que nació con el descubrimiento de la sinagoga y la judería del Castillo durante la construcción del Parador de Turismo en la alcazaba. Así, Lorca incorporó la cultura judía y se convirtió en la única ciudad cuyas fiestas rememoran la convivencia de las tres culturas en la España medieval.

"Antes morir que ser deshonrado"

Aldabas inalcanzables, cercanas en otros tiempos para los hidalgos a caballo, presiden la puerta principal del Palacio de Guevara bajo una singular portada concebida a modo de retablo. En ella se reúnen elementos ornamentales y simbólicos y las armas familiares bajo la leyenda 'Potius mori quam foedari', 'Antes morir que ser deshonrado'. Cabezas infantiles, grullas o garzas, angelitos con espadas de fuego o lanzas que parecen combatir a un dragón o quimera y, en el centro, poderosas columnas salomónicas que enmarcan el acceso principal.

La insistencia en la demostración nobiliaria no se limita a la portada. Está también en los arcos del patio, en la clave de la escalera, en el retrato ecuestre de don Juan de Guevara, en los arcones y hasta en los cortinajes que dan paso a las principales estancias de la también llamada Casa de Guevara.

Trescientos treinta años después de su construcción, el palacio abrió sus puertas convertido en museo, tal y como lo concibió este hidalgo lorquino, cuyo linaje entronca con algunas de las armas de la casa real de Navarra. Cuenta la tradición que un lejanísimo antepasado, considerado fundador de la estirpe, protagonizó la fabulosa hazaña de rescatar, mediante una improvisada cesárea, del vientre de la reina navarra doña Urraca ya asesinada, al niño que más tarde se convertiría en el rey Sancho.

Detalle de la piedra labrada del patio porticado del Palacio de Guevara

Una colección de 790 piezas

La generosidad de su última moradora, Concepción Sandoval Moreno, baronesa de Petrés y Mayals, que cedió la vivienda y todo su contenido a la ciudad, permite hoy a lorquinos y visitantes descubrir uno de los ejemplos más sobresalientes del barroco civil del Levante español. En su interior se conservan 790 objetos, entre ellos una magnífica colección de retratos de las familias Puxmarín, Bassecourt, Musso, Roca de Togores, Moreno Rocafull o Harmsem, firmados por artistas como Senén Vila, Vicente Rodés, Agustín Esteve, José de la Revilla, Manuel de Ojeda, Federico y Luis de Madrazo o Lorenzo Pericás.

Entre sus joyas figuran una Inmaculada atribuida al taller de José Antolínez, el pequeño lienzo de la Virgen Orante atribuido a Giovanni Battista Salvi, el Sassoferrato, y seis cobres de tema bíblico, unos firmados y otros atribuidos a Francken. Completan el conjunto abanicos de los siglos XIX y XX y un mobiliario excepcional de entre los siglos XVII y XX, con bargueños, lámparas de cristal y el espejo barroco del 'Salón Amarillo', fechado entre 1702 y 1704.

El de Guevara es el palacio más conocido, pero no está solo. Lo rodean el de Salazar Rosso, que alberga el Museo Arqueológico Municipal; frente a él, la Casa de los Mula; la Casa de los Alburquerque, de la familia que llegó a Lorca en el siglo XV emparentada con los reyes de Portugal y que hoy acoge el Archivo Histórico Juan Guirao; el de los Irurita, el de los condes de San Julián o la Casa de los Potous Moxica, en la Plaza de España, con una bellísima rejería de forja. Juntos forman uno de los conjuntos monumentales más espectaculares de España.

La Torre Alfonsina, vigía de la ciudad

Presidiendo Lorca, visible desde la lejanía y también desde las calles del recinto histórico, se alza la Torre Alfonsina, que mandó construir Alfonso X el Sabio. Levantada en el siglo XIII y adaptada al desnivel del terreno, la torre medieval se eleva casi 29 metros sobre una eminencia rocosa de mayor altitud que el resto del cerro.

Pero Lorca es mucho más. Su recinto histórico está repleto de campanarios que hacen sonar sus bronces, 'atalayas' singulares como las del Santuario Patronal de la Virgen de las Huertas, San Patricio, Santiago o San Francisco, miradores que en ocasiones permiten contemplar de forma excepcional un conjunto monumental único. Recorrer sus calles lleva a descubrir bajo los aleros ángeles, burlones y mascarones que 'vigilan' la ciudad; arcángeles como San Miguel, la Virgen del Pilar y San Vicente Ferrer en las esquinas, y hornacinas que antaño iluminaban las calles.

La ciudad amurallada emerge entre las casas de las calles Cava y Zapatería, que escondían casi 300 metros de cerca medieval y nueve torres. A las principales, la Alfonsina y la del Espolón, se suman el Porche de San Antonio, la única puerta que se conserva de las que daban acceso al recinto amurallado levantado tras la Reconquista, y la Torre Rojano, las de Cava 35, 9 y 17 y la Torre del Conservatorio.

De tapas por la mejor plaza Mayor de la Región

Con el sol en lo alto, toca hacer un alto para disfrutar de la gastronomía local: arroz con pavo, trigo, pasteles de carne, arroz con conejo y caracoles, crespillos, milhojas, chochos y picardías, que se degustan como tapas en las terrazas de la Plaza de España, considerada la plaza mayor más bonita de la Región de Murcia, o en las de Calderón de la Barca, San Vicente o Colón. Hay murmullo también en la Plaza del Caño, cuya fuente traía el agua de la sierra de la Peñarrubia; en la de Coros y Danzas de Lorca, frente al Conservatorio de Música Narciso Yepes, o en la del Ibreño, a pocos pasos de la Glorieta de San Vicente.

Vista aérea del casco antiguo de Lorca con la antigua Colegial de San Patricio y la Plaza de España.

La del Negrito es de las más coquetas y queridas, junto a la de Simón Mellado, presidida por una escultura del genial guitarrista lorquino Narciso Yepes, que el próximo año protagonizará un completo programa de actos para conmemorar el centenario de su nacimiento.

Junto al Palacio de Guevara se abren la plaza de Concepción Sandoval y la del Óvalo, presidida por el Monumento al Procesionista. Su espectacular fuente está coronada por una gran figura ecuestre en corveta que representa a Eliocroca, la Ciudad del Sol, alegoría de Lorca, con un sol radiante en la mano. En la base, su autora, Lola Fernández Arcas, esculpió un impresionante friso con los protagonistas de la Semana Santa lorquina, que merece capítulo aparte.

Es la Lorca en la que viven los lorquinos y que invita a ser visitada: su casco histórico, sus barrios periféricos y sus pedanías del norte y del sur, estas últimas con algunas de las pocas playas vírgenes que quedan en el Mediterráneo. Una ciudad única que estos días está en fiestas mientras los tambores anuncian ya lo que en esta tierra se conoce como una 'Pasión Diferente': su Semana Santa, declarada de Interés Turístico Internacional, que exhibe los únicos bordados en oro y sedas declarados Bien de Interés Cultural en España.