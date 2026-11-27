El buque Med Emre, que naufragó la noche del miércoles entre Valencia e Ibiza con unas 7.000 toneladas de gasóleo a bordo, será remolcado boca abajo hasta el puerto de Cartagena. La embarcación, que permanece casi completamente sumergida a unos 27-29 metros de profundidad, será trasladada en su estado actual y se espera que llegue el próximo lunes.

La capitana marítima de Valencia, Elena Delgado, ha anunciado este viernes que la dársena de Escombreras es la única que reúne las condiciones de profundidad, resistencia, espacio y seguridad necesarias para llevar a cabo la operación. El remolque, que realizará el buque de salvamento Clara Campoamor, será inminente.

Según el análisis técnico, Escombreras cuenta con 35 metros de profundidad a apenas siete metros del muelle, aguas abrigadas y medios anticontaminación próximos. Además, las empresas petroquímicas de la zona podrían recibir y tratar el combustible y la carga extraídos, sin necesidad de realizar trasvases entre buques.

La capitana marítima ha descartado extraer el gasóleo y la carga en alta mar o en una zona de fondeo, al considerar que sería una operación inviable. Los trabajos podrían prolongarse durante varias semanas, ya que será necesario retirar el combustible, recuperar la flotabilidad del buque y prepararlo para su traslado definitivo.

López Miras rechaza el traslado

La decisión ha provocado el rechazo del presidente de Murcia, Fernando López Miras, que ha exigido al Gobierno central buscar una alternativa a Cartagena.

López Miras ha advertido de que el combustible supone un riesgo potencial para el litoral y los ecosistemas marinos de la región. También ha señalado que Cartagena cuenta con diez espacios protegidos que podrían verse afectados por un eventual incidente.

El presidente murciano ha alertado, además, del posible impacto sobre la actividad del Valle de Escombreras, desde donde sale aproximadamente el 40% del suministro de combustible de España.

La tripulación pudo contribuir al naufragio

Sobre las posibles causas del accidente, Delgado ha señalado que el mal tiempo, con olas de más de cuatro metros, pudo combinarse con actuaciones a bordo. Entre las hipótesis figura que hubieran quedado abiertas las tapas de registro de los tanques de lastre de una de las bandas del buque.

Esta circunstancia habría favorecido la entrada masiva de agua, una escora súbita hacia estribor y el posterior vuelco. La capitana ha precisado que cualquier posible responsabilidad de la tripulación deberá ser determinada por la autoridad judicial.

Por el momento, el naufragio se ha cobrado la vida de uno de los tripulantes. Este viernes se ha detectado también una pequeña mancha de contaminación de poco más de una milla, que las autoridades consideran muy leve y que podría degradarse en breve por el oleaje y la evaporación.