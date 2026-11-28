El buque cisterna Med Emre, de procedencia turca y bandera maltesa, está siendo remolcado con su carga a Cartagena por decisión del Ministerio de Transportes, después de que los gobiernos de Baleares y la Comunidad Valenciana hayan rechazado su entrada en los puertos de ambas comunidades. El petrolero siniestrado lleva en su bodega 7.000 toneladas de gasóleo y otras 160 de combustible del propio navío, lo que podría provocar graves daños medioambientales si la carga se vierte al mar.

El presidente murciano, Fernando López Miras, ha denunciado la adopción unilateral de esta medida y exigido al Gobierno de España que busque una alternativa para trasladar al petrolero semihundido por el alto riesgo de provocar una catástrofe medioambiental. A este respecto, López Miras ha advertido de que un vertido de estas características también puede afectar a espacios protegidos de la Región de Murcia, así como al Mar Menor por su proximidad. Además, supone un riesgo en el ámbito industrial y económico, al afectar, si hubiese un accidente, al Valle de Escombreras.

"No vamos a asumir una potencial catástrofe medioambiental en la costa de Cartagena y en la Región de Murcia", ha explicado el presidente de Murcia, después de reunirse, de manera urgente, con la alcaldesa de Cartagena, Noelia Arroyo. López Miras ha mantenido también una reunión de urgencia con la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores y las cámaras de comercio, ante el riesgo de que se produzca una catástrofe que podría afectar, de manera directa, a la pesca, la industria y el turismo.

Finalmente, el presidente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia ha anunciado la presentación de un recurso contencioso-administrativo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid contra la resolución de la Dirección General de la Marina Mercante, adherida al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible. "El único responsable —ha añadido— sería el Gobierno de España, quien ha tomado esta decisión sin un informe de impacto medioambiental que acredite las garantías de seguridad para la costa y el medioambiente".