El Gobierno de la Región de Murcia plantará batalla judicial para evitar lo que considera una amenaza directa a su litoral. El Ejecutivo autonómico presentará un recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) con el objetivo de solicitar medidas cautelarísimas que frenen la llegada al puerto de Cartagena del buque Med Emre, naufragado frente a las costas de Ibiza con una carga de aproximadamente ocho millones de litros de gasóleo en sus bodegas.

La ofensiva legal, sustentada en un informe técnico elaborado por los servicios regionales de Medio Ambiente y Pesca, llega mientras el buque de Salvamento Marítimo Clara Campoamor ya remolca el barco accidentado rumbo a la dársena de Escombreras.

Falta de garantías del Ejecutivo central

Tras mantener una reunión de urgencia este sábado desde las 10:30 horas en Cartagena con la alcaldesa de la ciudad, Noelia Arroyo, y los principales representantes del tejido económico y pesquero local, el presidente murciano, Fernando López Miras, ha cargado duramente contra la gestión del Gobierno de España.

"No nos quedaremos quietos, no podemos hacerlo, tienen que buscar una alternativa. Un peligro potencial se dirige a la costa murciana, un riesgo medioambiental cierto y evidente, y cada minuto que pasa está más cerca", ha advertido López Miras en rueda de prensa.

El jefe del Ejecutivo murciano ha cuestionado la decisión de trasladar un buque dañado a tanta distancia del punto del siniestro: "Es un accidente ocurrido a 200 kilómetros de la costa murciana y traen el barco accidentado al puerto más alejado del lugar". La justificación ofrecida desde Madrid es que la dársena de Escombreras es la única con calado suficiente para acoger una embarcación de estas características.

Un traslado "sin informe ambiental"

Uno de los puntos más críticos denunciados por el presidente murciano es la absoluta ausencia de documentación técnica que avale la seguridad del operativo. López Miras ha explicado que siguen esperando un informe de evaluación ambiental que certifique que no existe riesgo en la maniobra, subrayando que es un requisito indispensable para cualquier acción administrativa con una carga de semejante volumen. En este sentido, ha ironizado con que le gustaría ver ese documento y saber quién lo ha firmado, pero ha denunciado que nadie ha podido hacerlo porque sencillamente no existe.

El jefe del Gobierno regional ha calificado la decisión del Ejecutivo central de "prematura y precipitada" y ha alertado de que la operación puede desencadenar una catástrofe. Según ha recordado, el puerto de Cartagena es el que cuenta con más figuras de protección en todo el litoral español, por lo que un vertido podría convertirse en uno de los accidentes de mayores consecuencias de la historia de España, cuya única responsabilidad recaería sobre el Gobierno de España.

Para coordinar una respuesta institucional y social ante esta crisis, López Miras y Arroyo han hecho frente común reuniéndose este sábado con el presidente de la Federación Murciana de Cofradías de Pescadores, Bartolomé Navarro; el presidente de la Confederación Comarcal de Organizaciones Empresariales de Cartagena (COEC), Miguel Ángel Jiménez; y el presidente de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Cartagena, Mateo Varela. Tras evaluar con preocupación el avance del remolque, el presidente autonómico ha concluido asegurando que harán todo lo posible para impedir que el buque llegue a Cartagena, reivindicando que su obligación prioritaria y razón de ser es proteger a la Región de Murcia.