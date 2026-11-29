La incertidumbre y la preocupación en torno al destino final del buque Med Emre continúan aumentando en la Región de Murcia. El presidente del Ejecutivo autonómico, Fernando López Miras, ha confirmado este domingo que la llegada al puerto de Cartagena del carguero —que sufrió un accidente en aguas de Ibiza— podría demorarse hasta el próximo miércoles o jueves.

Esta actualización en el calendario de la maniobra trasciende después de la conversación que el jefe del Gobierno regional mantuvo este sábado con el vicepresidente del Gobierno de España, Carlos Cuerpo, en un intento por abordar la gestión de esta crisis marítima.

Lejos de aportar tranquilidad, la posibilidad de que la travesía se prolongue varios días más en alta mar ha encendido todas las alarmas en el Palacio de San Esteban. Según ha explicado López Miras, esta demora supone un factor crítico que multiplica las amenazas sobre el litoral mediterráneo. "Ese retraso en la llegada del buque empeora mucho más la situación y agrava muchísimo más el riesgo; por lo tanto, estoy mucho más preocupado que ayer", ha manifestado con contundencia el dirigente murciano.

La batalla judicial para frenar el traslado

Ante la negativa del Ejecutivo central a paralizar la operación por la vía política, el Gobierno de la Región de Murcia mantiene todas sus esperanzas depositadas en la vía judicial. López Miras ha expresado su deseo de que el atraque en el puerto cartagenero finalmente no llegue a producirse gracias a la intervención de los tribunales. "Es lo que espero y deseo", ha subrayado en referencia al recurso contencioso-administrativo interpuesto por su Administración ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

A través de esta iniciativa legal, los servicios jurídicos de la Comunidad Autónoma han solicitado la aplicación de medidas cautelares que dictaminen "la urgente suspensión" del traslado del Med Emre hacia aguas murcianas. El argumento principal que sustenta esta petición es la enorme carga contaminante que alberga la embarcación: más de ocho millones de litros de gasoil que actualmente navegan en condiciones comprometidas en mitad del Mediterráneo, tras el siniestro registrado a unos 200 kilómetros de la costa de Cartagena.

El presidente autonómico ha defendido la solidez de la reclamación murciana, asegurando que la oposición al traslado no responde a un criterio arbitrario, sino que está plenamente respaldada por el criterio técnico de la Administración regional. "Lo que espero es que se pueda atender esa solicitud que ha hecho el Gobierno de la Región de Murcia, una solicitud basada en los informes de medioambiente y de pesca", ha recalcado.

Finalmente, López Miras ha vuelto a cargar contra la falta de garantías y de transparencia por parte del Gobierno central en la planificación de este operativo. El mandatario ha advertido de que remolcar o dirigir un buque averiado de estas características hacia una zona de alto valor ecológico constituye "una maniobra extremadamente peligrosa desde el punto de vista medioambiental". En este sentido, ha sentenciado que la operación "puede suponer una catástrofe medioambiental si hay algún error", denunciando que, a día de hoy, "no hay ningún informe" que avale la seguridad del traslado a Cartagena.