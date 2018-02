Saltan las alarmas en el PP por el enfado de una parte de los pensionistas

El Ejecutivo se vio sobrepasado por la dimensión de las protestas en defensa de una "subida digna" de las pensiones. Las imágenes de miles de personas mayores clamando contra el Gobierno impactaron al PP y hicieron saltar las alarmas, toda vez se trata de un colectivo proclive a introducir la papeleta azul en las urnas. Cargos consultados por este diario reconocieron que no esperaban "unas manifestaciones tan numerosas". Algunos incluso desconocían la convocatoria. "Quiero lanzar un mensaje de tranquilidad, en España las pensiones están garantizadas", aseguró este viernes Íñigo Méndez de Vigo.

Los pensionistas descontentos piden una subida por encima del 0,25% y acorde con el encarecimiento de la vida, pero tanto el presidente desde Bruselas como su portavoz evitaron comprometerse en ese sentido. "Si no hay recursos, estaremos tomándole el pelo a la gente", expuso Mariano Rajoy, en rueda de prensa al término del Consejo Europeo. "Vayamos poco a poco, ahora las cosas están mejor", afirmó, no sin recordar que el pago de las pensiones supone hoy el 30% del gasto público total. "Vamos por el buen camino, pero no nos equivoquemos. Yo tengo que mirar por el medio y largo plazo", se reivindicó.

Para reformar el sistema, el jefe del Ejecutivo apuntó al Pacto de Toledo, que concatena meses de retraso en sus trabajos, y reclamó sentido de Estado al resto de formaciones políticas. "No hagan política de este asunto", afirmó, después de que el PSOE haya pedido una subida de las pensiones del 1,6, lo mismo que el IPC. "Es el reto más importante al que nos enfrentamos", subrayó Rajoy, que no se puso fecha límite para aprobar el nuevo modelo.

Mientras, el temor a un distanciamiento con los pensionistas se disparó en las estructuras del PP. Cabe destacar que ya se han anunciado nuevas movilizaciones. "Hay que tomar nota de esa preocupación", resumió un alto cargo del PP. "Hay personas mayores, votantes nuestros, que no están viendo en sus pensiones esa recuperación de la que hablamos", añadió, para reclamar "más pedagogía" al Ejecutivo. En este sentido, Méndez de Vigo recordó que, en los peores momentos de la crisis, Rajoy dio la orden de "no" tocar las pensiones. "Es un derecho de la gente", defendió el portavoz, y volvió a pedir calma.