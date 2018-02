Rajoy: "Habrá ministro de Economía la semana que viene y no más cambios"

Mariano Rajoy dejó claro que no tiene prisa en buscar sustituto a Luis de Guindos, próximo vicepresidente del Banco Central Europeo. "Habrá ministro de Economía la semana que viene", anunció en rueda de prensa en Túnez junto a su homólogo Yusef Chahed. No dio ninguna pista al respecto. "Se sabrá los asuntos que se va a encontrar encima de la mesa", se limitó a afirmar la pasada semana en Bruselas. No tiene intención de hacer más ajustes en su gabinete.

"No habrá más cambios", zanjó Rajoy, con buena parte de sus ministros en la sala. "Es un Gobierno que se ha formado hace relativamente poco, dieciséis meses cumple dentro de unas fechas" y "está cumpliendo bien con su cometido", destacó. Para un sector del PP, urge renovar el Ejecutivo para lograr un mayor impulso político. Hay barones territoriales que hablan a las claras de cargos "fantasma" o que están "quemados". "No veo ninguna razón" para una crisis de Gobierno, insistió el presidente.

"Comprendo que los demás lo pidan, quizás porque les preocupa lo bien que lo hace", remató, centrándose en las críticas de la oposición y obviando las internas. Los ministros de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis; Defensa, María Dolores de Cospedal; Interior, Juan Ignacio Zoido; Justicia, Rafael Catalá; Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina; y Sanidad, Dolors Montserrat, acompañaron a Rajoy a Túnez. Algunos se rieron ante la contestación de su jefe.

Así las cosas, Guindos seguirá unos días más como ministro a pesar que él mismo auguró que el relevo se llevaría a cabo bastante antes. Y, mientras tanto, los rumores sobre su sustituto arreciaron. Irene Garrido, la actual secretario de Estado de Economía, se coló en las quinielas internas. Este diario ya publicó los nombres más escuchados en las estructuras del PP, como Román Escolano, Eva Valle, García Tejerina o los hermanos Nadal.