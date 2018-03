Mariano Rajoy anunció que el Ejecutivo va a registrar una petición en el Congreso para que haya un debate monográfico este mes sobre las pensiones. Si bien, ya advirtió de que en estos momentos "no" hay recursos para una subida del 1,6%, como están reclamando en la calle los jubilados descontentos. "Yo quiero subirlas. Es un problema de poder hacerlo", llegó a reconocer en una entrevista en Telecinco. "Poco a poco", añadió, para defender a renglón seguido su política económica. "Todo llegará", se comprometió.

La oposición ya se había puesto de acuerdo para forzar el pleno monográfico, lo que provocó las críticas del PP. Si bien, el presidente quiso enfatizar que va a voluntad propia ya que opina que es el debate "más" importante de la legislatura. "Entiendo la reivindicación de los pensionistas, lo que pasa es que todavía la recuperación no ha llegado donde todos queremos que llegue y todavía no tenemos los recursos para poder subirlas más", sostuvo en el programa de Ana Rosa Quintana.

Para el jefe del Ejecutivo, lo importante es la sostenibilidad del sistema público "a medio y largo plazo". Algo que, a su juicio, sólo se conseguirá si no hay giros en la política económica y se sigue creando empleo. "Yo entiendo todas las reivindicaciones, pero tengo que tener una visión general", razonó, indignado por la ofensiva de la oposición. A su juicio, hoy "estamos mejor" y por eso "hemos podido hacer cosas" como subir el sueldo de los funcionarios. "Poco a poco", repitió en varias ocasiones.

Cuando cuadren los números, Rajoy aseguró que atenderá las reclamaciones de los pensionistas, a quienes recordó que no bajó sus prestaciones en los peores momentos de la crisis. Pero fue cauto a pesar de que el Gobierno ya estudia posibles gestos con el colectivo. "Las pensiones son la principal partida del Presupuesto, más del 40%", recordó. E insistió una vez más: "No podemos gastar todo lo que querríamos, no podemos".

Defiende a Pilar Barreiro

Además, lejos de dar por acaba la legislatura, el presidente aseguró que no piensa en elecciones anticipadas y se mostró confiado de que finalmente habrá Presupuestos Generales del Estado. Confirmó que el próximo 23 de marzo el Consejo de Ministros aprobará el proyecto de ley para remitirlo a las Cortes y pidió a Ciudadanos que dé "un paso hacia delante". Eso sí, dejando claro que no piensa apartar a la senadora Pilar Barreiro, imputada por Púnica. "Tengo de ella una excelente opinión", zanjó, y pidió esperar a la resolución del Tribunal Supremo.

Durante toda la entrevista, Rajoy intentó transmitir tranquilidad a pesar de la pinza de PSOE, Podemos y Ciudadanos en el Congreso. "Veo que se meten conmigo a menudo, pero yo no he dicho una palabra", contestó sobre la tensión con el partido naranja. Ante la petición de Pedro Sánchez de convocar elecciones, contestó: "Debería ser más prudente y apostar por el equilibrio y la estabilidad".

Quintana le preguntó si repetirá como candidato. "Es mi intención hacerlo si mi partido quiere", contestó, y restó importancia a las encuestas que apuntan a un ascenso de Ciudadanos. Sobre su futuro ministro de Economía, no dio detalles más allá de admitir que todavía no se ha puesto en contacto con el elegido. "Tendrá que ser el que diga el presidente del Gobierno", bromeó, ante la reclamación de la presentadora de que le diera "una exclusiva".