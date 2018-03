El Gobierno continúa modulando el discurso del PP de cara a la huelga feminista de este jueves. Si el martes el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, desautorizó a Cristina Cifuentes e Isabel García Tejerina, diciendo que él no es partidario de realizar "huelga a la japonesa", este miércoles fue la vicepresidenta del Ejecutivo.

Soraya Saénz de Santamaría afirmó que desde una responsabilidad como la suya se percibe que todavía hay que cambiar muchas cosas en materia de igualdad porque "hasta las vicepresidentas tenemos que vivir algunos comportamientos machistas inaceptables".

Sáenz de Santamaría, en declaraciones a los periodistas antes de participar en el acto de presentación de dos libros sobre el Parlamento, expresó su respeto por ese derecho y subrayó que el Gobierno tiene la obligación de trabajar por la igualdad real y efectiva de las mujeres. "Ha sido un tema que siempre nos hemos tomado muy en serio porque aunque hay muchas mujeres que nos han precedido y que han trabajado mucho por esa igualdad, aún queda muchísimo por hacer".

En esa línea, prosiguió, diciendo que "cuando eres mujer y llegas a alguna responsabilidad como en este caso la vicepresidencia, te das cuenta de que todavía hay que cambiar muchas cosas porque hasta las vicepresidentas del Gobierno aún tenemos que vivir algunos comportamientos machistas inaceptables".

Horas antes, en una entrevista en la Cadena Ser, la ministra de Sanidad sostuvo que "las etiquetas no me gustan, me defino como una mujer que defiendo los 365 días al año la igualdad real y efectiva".

"A mí me parece una etiqueta, pero que yo respeto perfectamente. A mí no me gusta que me pongan esta etiqueta. Yo soy una mujer que defiendo con la misma intensidad tanto la igualdad como la libertad", respondió al ser preguntada si el ser feminista le parecía una etiqueta, tal y como recoge Efe. Para la ministra, mañana será un día importante porque es el 8 de marzo y defendió que "unas mujeres vayan a ir a la huelga y otras sigan trabajando, pero todas unidas a trabajar por la igualdad".

En referencia a las declaraciones de su compañeras de gabinete y de partido y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Montserrat opinó que "sinceramente" cree que se referían a que "trabajar por la igualdad son las 24 horas del día los 365 días del año". "Por ir a la huelga o no ir a la huelga no quiere decir que tú defiendas más menos la igualdad", insistió la ministra, quien opinó que "no hay una guerra de sexos entre hombres y mujeres" y que su partido defiende "con la misma fuerza la igualdad que la libertad". "En el Gobierno estamos convencidos, tranquilos y seguros de que estamos poniendo en marcha todas las políticas necesarias para lograr la igualdad real y efectiva", añadió.