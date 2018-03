Frustración entre barones del PP: ven muy difícil acordar nada con un PSOE "en campaña"

Públicamente se niega. Pero el temor a que sea imposible pactar un nuevo modelo de financiación autonómica, como se decidió en la última conferencia de presidentes, se extiende por las principales comunidades gobernadas por el PP. A juicio de varios barones consultados por este diario, el clima de precampaña hace cada vez más difícil el acuerdo, amén de que también existen discrepancias importantes en el seno del propio partido.

Actualmente, el PP trabaja en un documento conjunto que en principio será rubricado por todos sus líderes autonómicos, gobiernen o no. Así se acordó en el almuerzo que el presidente mantuvo con sus barones en Génova13. El entorno de Mariano Rajoy da por descontado que dicho texto saldrá adelante a fin de que el PSOE se pronuncie. Si bien, las fuentes consultadas difieren sobre el avance de las negociaciones y el detalle de los compromisos. "Me da la impresión de que al final tendremos un papel con generalidades para no enfadar a nadie. Más aún, sin visos de éxito final", en palabras de uno de los actores implicados.

En paralelo, Alberto Núñez Feijóo y Juan Vicente Herrera decidieron hacer frente común con los mandatarios de Asturias y Aragón, Javier Fernández y Javier Lambán, del PSOE. Y pidieron que el nuevo modelo "tenga en cuenta objetivos como el reequilibrio entre las zonas más pobladas y las que tienen más declive poblacional". Una unión de acción que provocó los recelos de Madrid y Comunidad Valenciana, que denuncian un déficit de financiación. "Cada madrileño recibe 229 euros menos que el resto de los españoles", según Cristina Cifuentes.

El anuncio de Cristóbal Montoro de que no habrá quitas para la deuda de las comunidades también provocó fricciones dentro del propio PP. Se felicitaron las cumplidoras, como Galicia. Se revolvieron otras como Murcia. "Algo hay que hacer con esa deuda que se ha generado en algunas comunidades, que no ha sido responsabilidad de ellas, sino de un injusto sistema de financiación del PSOE", se quejó su presidente, Fernando López Miras. A Isabel Bonig tampoco le gustó, con el socialista Ximo Puig utilizando al ministro de Hacienda para atacarle sistemáticamente.

Pero, más allá de las cuestiones de fondo, las fuentes consultadas coinciden en que el contexto político no ayuda en absoluto. Descontando el frente común ante el pulso separatista en Cataluña, en estos momentos, no hay visos de alcanzar ningún gran acuerdo de Estado entre PP y PSOE en lo que resta de legislatura. Esta misma semana, Pedro Sánchez avisó de que pedirá a Rajoy que se someta a una cuestión de confianza si no logra aprobar los Presupuestos. El líder socialista habla ya de elecciones anticipadas. "Los que llevaron a este país muy cerca de la quiebra, ahora nos quieren dar lecciones de creación de empleo y pensiones. Yo no las acepto", entró en el cuerpo a cuerpo el presidente.

"Pero si han dinamitado el pacto educativo" y "han sacado del Pacto de Toledo las pensiones", se quejó un barón del PP, hoy muy pesimista. Ferraz está ya "en modo campaña". Según Feijóo, hay división interna en el PSOE por el bloqueo. "Hoy por hoy, no creo que haya un nuevo sistema de financiación. Entre otras cosas, porque no hay dinero suficiente para contentar a otros", añadió otro líder regional popular, con mando en plaza. "Y si no hay dinero ahora, que la economía va bien, imagínate en momentos más complicados", remató.

Rajoy mantendrá hasta el último momento su disposición al acuerdo, aunque los avances son inexistentes. "Los números son los que son. Hoy hay pacto o no hay acuerdo", zanjaron en Moncloa. Esta misma semana, con el socialista Guillermo Fernández Vara escuchándole en primera fila, el presidente instó al PSOE a que sea "útil" intentando llegar a acuerdos con el Ejecutivo en beneficio de los españoles. "Puedo asegurarles que haré todo lo que pueda y un poco más de lo que pueda si es que eso es posible, y haré todo lo posible e incluso lo imposible si también lo imposible es posible", aseguró en Badajoz.