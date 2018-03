Con España conmocionada por el asesinato del pequeño Gabriel Cruz, el Congreso de los Diputados debatirá este jueves sobre la prisión permanente revisable. El PP pidió formalmente a las formaciones de la oposición que rectifiquen pero PSOE, Podemos y PNV insistieron en su rechazo. Ciudadanos, que presenta un enmienda a la totalidad de la propuesta derogatoria del PNV, pidió esperar a que el Tribunal Constitucional se pronuncie. "Espero que la detenida -por la muerte del niño almeriense de 8 años- no pueda zafarse de la prisión permanente revisable", exigió Juan José Cortés, el padre de Mari Luz.

Mariano Rajoy cree que en esta cuestión ha conectado con el sentir de la inmensa mayoría de los ciudadanos, y dio orden a su núcleo duro de no dar ni un paso atrás en la defensa de la prisión permanente revisable. Más aún, la intención del Gobierno es aumentar los supuestos a los que aplicar esta medida como secuestros que acaban en asesinato o intentar ocultar el cadáver de una persona asesinada. "No entendemos que haya partidos que quieran la derogación. A tiempo están" de cambiar su posición, destacó Pablo Casado al término del Comité de Dirección. Habló de casos "espeluznantes" y pidió "responsabilidad" especialmente a PSOE y Ciudadanos.

El portazo del PSOE no tardó en llegar. "Nosotros consideramos que no se puede legislar en caliente ni juzgar en caliente", arguyó Adriana Lastra, que defendió la derogación ignorando las 3 millones de firmas que ya se ha recogido para mantener esta medida en el Código Penal. "Todos compartimos el dolor de las familias, en este caso del pequeño Gabriel y de tantas otras pero consideramos que no es constitucional. Estamos a la espera de que el TC sentencie en este caso y nos de la razón", afirmó. "De lo que estamos hablando es de derechos y libertades y de una concepción en valores que nos parece fundamental", remató la portavoz socialista. En esRadio, a Margarita Robles le costó explicar su posición.

Precisamente, Ciudadanos solicitó al PSOE que espere al fallo del Alto Tribunal, toda vez fue este partido el que presentó el recurso. Tras varios cambios de postura, la formación que dirige Albert Rivera pretende endurecer las condiciones en las que se accede al tercer grado y a los permisos penitenciarios. "Si se aprobara nuestra enmienda a la totalidad, además de que el texto que se discutiría en la ponencia sería el de Ciudadanos, con esa propuesta de endurecer el acceso al tercer grado y a permisos penitenciarios, otra de las consecuencias sería que se evitaría la derogación de la prisión permanente revisable antes de que el Constitucional se pronuncie", razonó José Manuel Villegas.

En el PP se revolvieron contra Ciudadanos. "La votación de este jueves se produce abstención de Ciudadanos (…) Es culpa de ellos, siempre tan preocupados de las encuestas, que estemos en esta situación", recordaron fuentes del Grupo Popular. Cabe recordar que Rajoy lleva semanas utilizando esta cuestión para intentar desgastar a su aliado de investidura. "Que hagan todo lo posible para evitar la derogación", insistió Casado, que defendió la enmienda a la totalidad de su formación.

Podemos, por su parte, no cambió de postura. "Lo que nos toca a las personas que estamos en la política institucional es ser capaces de transformar ese dolor en soluciones eficaces" y "la prisión permanente revisable no lo es", aseguró la portavoz del grupo morado, Irene Montero. Por ello, Podemos se opondrá a las dos enmiendas a la totalidad, la del PP y Ciudadanos, que piden que se amplíen los supuestos de aplicación y se endurezca el Código Penal. El partido morado apoyará que se continúe con la derogación, como propone el PNV.

Así las cosas, y salvo cambios improbables de última hora de los partidos, la propuesta derogatoria del PNV saldrá adelante el jueves aun con la oposición de PP y Ciudadanos. Se trata de una admisión a trámite, por lo que la reforma sería sometida a un proceso de discusión y enmiendas hasta su aprobación definitiva, momento en el que la prisión permanente revisable, instaurada por el PP con su mayoría absoluta en 2015 y que actualmente se le aplica a un preso en España, por el asesinato de sus dos hijas, quedaría derogada del Código Penal en nuestro país.