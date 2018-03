La Comisión de Justicia del Senado irá de excursión al Valle de los Caídos

Miembros de la comisión de Justicia del Senado visitarán el Valle de los Caídos el próximo 26 de marzo, aceptando así la invitación extendida por el prior Santiago Cantera en una carta en la que además informaba de que no comparecería este lunes en la comisión. El PSOE, por el contrario, ha anunciado que no asistirá ya que las explicaciones no se pueden dar en "el mausoleo de un dictador" y ha contestado al prior que "los hábitos no deben tapar la ilegalidad".

Así lo ha decidido la Mesa de la comisión, asegurando que los miembros que así lo deseen podrán entrevistarse con el abad en dos semanas para tratar el cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica, de las resoluciones de la Comisión de expertos sobre el Valle de los Caídos y de las exhumaciones que Patrimonio Nacional pretende llevar a término en el cementerio público del Valle de los Caídos.

El PSOE, fuera de sí

El PSOE ha lamentado la "falta de respeto a la cámara y a la democracia" cometida por el prior Santiago Cantera ignorando la petición de comparecencia de la comisión de Justicia del Senado. Para Tontxu Rodríguez, portavoz socialista, se trata de una "nueva humillación a las víctimas del franquismo" por lo que ha señalado que los senadores del PSOE no irán a la cita con Cantera "sea el día que sea".

Rodríguez, autor de la iniciativa, ha indicado que desde las filas socialistas no aceptan la "excusa" del prior para no acudir al Senado apoyándose en su condición de religioso. "No se puede aceptar, ¿no responden ante los poderes del Estado?, ¿ante la ley?", se ha preguntado. Por ello ha pedido que los "hábitos no tapen la ilegalidad y oculten la democracia" y ha reclamado al prior que cumpla la "ley de Dios y la de los mortales".

Por su parte, el PP ha lamentado la "oportunidad perdida" por Santiago Cantera para dar cuenta al Senado sobre las exhumaciones del Valle de los Caídos, pero, la senadora Esther Muñoz ha llamado a aprovechar la cita el día 26 para entrevistarse con el prior en la propia basílica, por lo que ha pedido a los socialistas que se replanteen su negativa.