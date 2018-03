Pablo Iglesias no haría un referéndum para saber si la población está o no a favor de la prisión permanente revisable. "Nunca sometería a referéndum ninguna cuestión que tenga que ver con los derechos humanos", ha asegurado el líder de Podemos en una entrevista en La Sexta.

Palabras que pronunciaba tras el bronco debate que se ha vivido este jueves en el Congreso en el que PSOE, Podemos y los nacionalistas han permitido que se siga adelante con la derogación de la prisión permanente revisable.

"Si yo fuera presidente del Gobierno no sometería a referéndum ninguna cuestión que tenga que ver con los derechos humanos, pero todavía no soy presidente", ha insistido el secretario general de Podemos.

Iglesias defendía esta postura a pesar que desde Podemos siempre han presumido de "tomar las decisiones haciendo consultas a sus bases" y después de haber pedido, por ejemplo, "un referéndum en Cataluña" para "solucionar" la situación en esa comunidad provocado por el desafío separatista.

El líder de Podemos dejaba clara así la postura del partido después de unas declaraciones de este lunes de Irene Montero que generaron confusión. En rueda de prensa, la portavoz morada decía que vería bien que el Gobierno convoque un referéndum para que los españoles se pronunciasen sobre la prisión permanente revisable. Minutos después, se corregía afirmando que "parte del trabajo de portavoz es aclarar cuando toca. Ni proponemos ni sugerimos un referéndum sobre la PPR: medida no eficaz ni compatible con los DDHH. Lo que hoy he dicho es que quienes deseen saber la opinión de los españoles no pidan consultas a partidos sino al Gobierno".