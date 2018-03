El PP se hunde: tercero a diez puntos de Ciudadanos en una nueva encuesta

Cuando parecía que las encuestas no podían ser peores para el PP, el nuevo sondeo publicado por Simple Lógica supone un mazazo para los populares, ya que los coloca incluso por debajo del PSOE y a prácticamente diez puntos de Ciudadanos.

Así, el partido de Albert Rivera tendría un 29,6% de los votos, nueve décimas más que en el sondeo de febrero. Por el contrario, los populares se dejan 2,2 puntos en un mes y eso les lleva a quedarse en sólo un 20%, por debajo incluso del PSOE y eso a pesar de que los de Pedro Sánchez también caen: se quedan en un 21% después de perder cuatro décimas. Finalmente, Podemos sube unas décimas hasta situarse en un 17,3% que los mantiene en cuarto lugar.

Es el séptimo mes consecutivo de subida para Ciudadanos, que inició el pasado mes de agosto una racha que, de seguir así, les llevará a triplicar su intención de voto, que el pasado verano era sólo de un 13,7%.

Un periodo en el que el PP ha seguido un camino inverso: los populares tenían en agosto un 30,8% de voto, con lo que en sólo siete meses habrían perdido un tercio de su electorado. Un porcentaje que aún es mayor si comparamos con el resultado electoral en junio de 2016, cuando Rajoy obtuvo el 33% de los votos.

Sin embargo, la caída del PP por sí sola no explica el crecimiento de Ciudadanos, que probablemente también está relacionado con los cuatro puntos de intención de voto que ha perdido el PSOE desde ese mismo mes de agosto en una línea que también ha sido descendiente pero mucho menos pronunciada que la de los populares.

Si tenemos en cuenta los bloques, la subida de Ciudadanos no logra compensar la caída del PP, por lo que el centro-derecha se quedaría, con un 49,6% de los votos, once décimas menos que hace un mes. No obstante, eso tampoco ha supuesto un crecimiento del bloque de centro-izquierda: la suma de PSOE y Podemos se queda en un 38,3%, una décima menos que un mes antes.

Rivera, el mejor valorado

Un dato interesante de la encuesta es que la subida de Ciudadanos se sigue produciendo mientras la valoración de Albert Rivera baja, si bien sigue siendo el mejor valorado con una enorme diferencia: es aprobado por el 42,6% de los encuestado.

Por detrás, el segundo mejor valorado es un Pedro Sánchez que es aprobado por un 24,5% de los encuestados, una nota que se mantiene estable en los últimos meses. Por el contrario, Mariano Rajoy sí ha seguido en los últimos meses la trayectoria descendente de su partido, después de subir con cierta fuerza en noviembre al calor de los acontecimientos en Cataluña, desde entonces ha pasado de ser aprobado por el 32,9% a quedarse en un 24,2%, también peor que Sánchez.

La encuesta ha contado con 1.076 entrevistas telefónicas que se han realizado durante la primera semana de marzo, es de decir en pleno proceso de preparación de la huelga y la manifestación feministas del 8 de marzo.