El Partido Popular lleva meses noqueado ante las encuestas que auguran un desastre electoral en los próximos comicios. "Somos el primer partido de España y lo seguiremos siendo por muchos años", proclamó este sábado Mariano Rajoy, intentando levantar el ánimo a los suyos. Reivindicó su hoja de servicios, haciendo especial hincapié en pensiones y prisión permanente revisable, y llamó a la movilización. "El tiempo acaba siempre dejando a cada uno en su sitio", destacó, cargando contra "radicales" y "oportunistas".

El presidente se hizo la fotografía con los nuevos candidatos del PP a las capitales andaluzas. Renovación prácticamente total. Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, será el único que repita respecto al cartel electoral de 2015, ya que los regidores y candidatos de Almería, Ramón Fernández-Pacheco, y de Jaén, Francisco Javier Márquez, llegaron a la alcaldía con la legislatura empezada. El resto de elegidos son Beltrán Pérez en Sevilla; Sebastián Pérez en Granada; José María Bellido en Córdoba; Juan José Ortiz en Cádiz; y Pilar Marín en Huelva.

El acto se celebró en Marbella, donde Ángeles Muñoz recuperó en verano de 2017 el bastón de mando tras unos años de "gobierno del cambio". "Sectarismo en estado puro", alertó el jefe del Ejecutivo, poniendo a esta ciudad como ejemplo de que el PP puede "arreglar lo que otros rompieron". "Apenas quedan 400 días y debemos movilizarnos y recorrer todas las calles y todos los pueblos", insistió Rajoy ante cerca de 2.000 simpatizantes. Y auguró: "El año que viene vamos a tener un magnífico resultado en las elecciones".

En Andalucía, el objetivo del partido pasa por volver a recuperar las capitales de la comunidad. Actualmente, retienen sin mayoría absoluta Málaga, Jaén y Almería. Pero antes serán las elecciones autonómicas, con Juan Manuel Moreno como cabeza de cartel. Y cargos consultados admitieron este sábado que "lo tienen difícil", como así sugieren las últimas encuestas. "Hace falta movilizar mucho más", destacaron. En este sentido, Rajoy pidió a los candidatos locales y provinciales que ayuden al líder regional. "Dependemos de nosotros mismos", dijo en dos ocasiones.

Prisión permanente y pensiones

"Hoy en España pululan toda clase de partidos. El populismo de los radicales se une al populismo de los oportunistas", advirtió Rajoy. Y, tras una semana parlamentaria muy intensa, defendió su posicionamiento sobre prisión permanente revisable y pensiones. Sobre la primera cuestión, pidió al PSOE que abandone "el extremismo" ahora que se volverá a negociar en la comisión de Justicia. "Vamos a seguir dando la batalla" y "espero que algunos tengan un poco de sentido común", afirmó, y señaló directamente a los socialistas. "Rectifiquen como lo ha hecho Ciudadanos", subrayó, con españoles apoyando la medida en muchas ciudades. Moreno criticó, eso sí, que el partido naranja haya votado en contra en ayuntamientos y comunidades.

Los pensionistas también salieron este sábado a las calles. Y Rajoy también se dirigió a ellos. "Os digo una cosa, mientras esté en el Gobierno, el sistema estará seguro y las pensiones subirá", afirmó. Y se revolvió contra la oposición. "Subirán lo que podamos y haremos un gran esfuerzo, pero no subirán lo que no podamos. Las pensiones no se garantizan con discursos o promesas que no se pueden cumplir o con engaños", se quejó. A sus ojos, hay partidos que están prometiendo "un tren por cada español".