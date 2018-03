Los tabarneses viajan este sábado al Jafre, el pueblo de Boadella en plena Tractoria

Este sábado a las 11:30 se ha convocado un acto en Jafre, el pueblo gerundés de Albert Boadella, para "defender su derecho de cargar contra la bestia del nacionalismo", tal y como explica Jaume Vives, portavoz del gobierno de Tabarnia, en un vídeo que ha hecho público en Twitter.

Vives asegura que "no es una cosa de españoles, indepes o de Puchi sí, Puchi no, En Comú Podem, es una cuestión de libertad". El tabarnés dice también que Boadella, "que sí es presidente y sí es muy honorable", lleva "toda la vida recibiendo ataques" del nacionalismo.

Por último, en su breve alocución Jaume Vives explica que "no nos pisarán" y les dice a los nacionalistas que "pueden seguir cortando cipreses pero no nos cortarán la lengua" -en referencia a uno de los ataques que ha sufrido la vivienda de Boadella en Jafre-, "pueden seguir tirando basura dentro de la casa pero no nos ensuciarán el alma".

"No queremos banderas, no queremos nada, queremos gente normal y corriente, libre de nacionalismo que vaya a dar un poco de calor a nuestro Muy Honorable President Albert Boadella", termina el llamamiento a la manifestación.