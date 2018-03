Puigdemont, desde la cárcel alemana, promete que "no claudicaré, no me retiraré"

La cuenta en Twitter de Carles Puigdemont, mucho menos activa desde que fue detenido en Alemania el pasado domingo, ha visto publicado este sábado un nuevo mensaje en el que el expresidente catalán advierte que no se va a rendir.

"Que todo el mundo lo tenga claro -escribe-: no claudicaré, no renunciaré, no me retiraré ante la actuación ilegítima de los que han perdido en las urnas", asegura, "ni ante la arbitrariedad de los que están dispuestos a pagar el precio de abandonar el estado de derecho y la justicia por la ‘unidad de la patria’".

Que tothom ho tingui clar: no claudicaré, no renunciaré, no em retiraré davant l'actuació il·legítima dels qui han perdut a les urnes ni davant de l'arbitrarietat dels qui estan disposats a pagar el preu d'abandonar l'estat de dret i la justícia per "la unitat de la pàtria". pic.twitter.com/X9Q7kXHuxg — Carles Puigdemont 🎗 (@KRLS) 31 de marzo de 2018

El mensaje se acompaña de una imagen del propio Puigdemont en un estrado. Se trata de la primera publicación de cierto calado en la cuenta del expresidente en varios días en los que en su habitualmente muy activa cuenta sólo se había publicado un mensaje explicando que "hasta que salga en libertad" sus perfiles en redes sociales van a ser gestionados "por su equipo", además de otro tuit para dar a conocer la web con la que quiere recoger dinero para costearse la defensa.

Este mensaje de Puigdemont llega después de que este viernes el del JxCat recibiese dos noticias que, a priori, no resultan muy positivas para él: la advertencia de que el gobierno alemán no piensa inmiscuirse en su proceso vetando la entrega como esperaban sus abogados; y los detalles de la Euroorden emitida por Llarena que parecen construir de forma sólida su procesamiento por un delito de rebelión.

"De presidenciable a presidiario"

También el que fuera consejero de Puigdemont, Jordi Turull, ha publicado hace unas horas un mensaje en Twitter, poco después de que su familia lo visitase en la prisión de Estremera de Madrid.

Turull comenta que "hace una semana pasé en menos de 24 horas de ‘presidenciable a presidiario’. Un golpe fuerte, pero mis convicciones se hacen más fuertes ante tanta injusticia", asegura. "Hoy he podido abrazar y seguir mirando a los ojos a mis hijas y mi mujer", concluye.