Cifuentes, en la cuerda floja: Génova espera un "golpe de efecto" cuanto antes

Oficialmente, Cristina Cifuentes sigue contando con el respaldo de la dirección nacional del PP. Pero la inquietud en Génova va en aumento y ya hay quien pone en duda que pueda repetir como candidata. "Vamos a esperar a sus explicaciones" sobre su máster, zanjaron desde el entorno de Mariano Rajoy. Este miércoles, tras guardar silencio durante días, comparecerá forzada por la oposición en un pleno extraordinario en la Asamblea de Madrid.

El PP espera un "golpe de efecto" de quien hasta hace tan solo unas semanas era un auténtico referente en el partido, en las quinielas internas para suceder a Rajoy. "Puede hundirse más o renacer", en palabras de un destacado parlamentario. En Génova reconocen que todavía existen "dudas" sobre el caso de sus estudios y que "no" ayuda que haya optado por no dar la cara ante los medios de comunicación. "No está gestionando bien la crisis", remataron las fuentes consultadas.

Esta Semana Santa, durante uno de sus tradicionales paseos en Sangenjo (Pontevedra), el presidente se paró ante un equipo de La Sexta y habló largo rato sobre la situación en Cataluña. Cuando le preguntaron por Cifuentes, contestó "muchas gracias" y prosiguió con su caminata. Ambos han conversado en los últimos días sobre la cuestión.

"Vamos a escuchar ese pleno", insistió públicamente Javier Maroto este lunes, no sin alabar la trayectoria política de Cifuentes. "Quiero quitarme el sombrero, es una política de raza, que sale a la calle y se para con la gente", llegó a afirmar en RNE. "Me gusta mucho su discurso sobre transparencia", añadió. No hubo rueda de prensa en Génova13 ya que Rajoy proseguía en Pontevedra y no se celebró el Comité de Dirección.

Cospedal, con Cifuentes

Desde que estalló el escándalo, en el PP se especuló con la posibilidad de fuego amigo. "Van a por ella", denunciaron desde la Puerta del Sol. María Dolores de Cospedal, que la defendió públicamente, se sumó a esta tesis. La propia Cifuentes denunció una "cacería política y personal" y aseguró que interpondrá una querella criminal contra los periodistas Ignacio Escolar y Raquel Ejerique. Si bien, a estas alturas, a la dirección nacional lo que le preocupa es si puede presentar o no el trabajo fin de máster y disipar los interrogantes encima de la mesa. Y que lo haga cuanto antes, toda vez a partir del viernes se celebra la convención nacional de la formación en Sevilla.

De ello depende su candidatura, reconocieron las fuentes consultadas. El tándem hasta el caso del máster parecía claro: Cifuentes repetía en la Comunidad y Pablo Casado era colocado en el consistorio. Ahora, la dirección nacional recomienda esperar acontecimientos. Y en los círculos populares se empiezan a sugerir otros nombres, como el de Ana Pastor, tal y como avanzó El País.

"La marcha de Cifuentes provocaría un cisma en el PP de Madrid. Ella ha levantado el partido en una circunstancias dificilísimas tras la salida de Esperanza Aguirre. Lo ha reanimado y esto lo machacaría", advirtió un miembro importante de la estructura regional, ante el ruido interno en aumento. "Implantó primarias y arrasó", recordó. "Ha echado a los corruptos", enfatizó en charla informal con este diario. Si bien, según los estatutos del PP, es Rajoy el que tiene la última palabra sobre las candidaturas.