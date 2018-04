Rajoy ve "bastante estéril" la polémica sobre Cifuentes y espera que termine ya

Mariano Rajoy dejó claro que, de momento, sigue confiando en Cristina Cifuentes, aunque no la ratificó como candidata del partido a la Comunidad de Madrid. Según dijo, "la polémica" en la que se ha visto en vuelta es "bastante estéril" y espera que concluya este miércoles con su comparecencia extraordinaria en la Asamblea de Madrid. Desde la dirección nacional del PP se mostraron más cautos: "Vamos a esperar a sus explicaciones", informa Pablo Montesinos.

"Cifuentes ha dado sus explicaciones y ha aportado unos documentos", destacó el jefe del Ejecutivo, en su primera declaración pública sobre el caso del máster. La pasada semana, cuando fue preguntado por un periodista en Pontevedra, optó por no contestar y seguir con su caminata. Ahora, en rueda de prensa desde Argel, también sacó a colación la versión aportada por la Universidad Rey Juan Carlos y vio en el pleno del miércoles "una oportunidad" para el fin de la crisis.

Garrido: Cifuentes no ha encontrado su TFM

Por su parte, el portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Ángel Garrido, aseguró que Cifuentes ya ha aclarado las incógnitas sobre su máster y que debe ser la Universidad Rey Juan Carlos la que aporte datos que demuestren la legalidad del curso, al tiempo que lamentó que la oposición no busque la verdad, sino erosionar a la presidenta: "Nada les va a dejar tranquilos".

En rueda de prensa tras la reunión del Consejo de Gobierno, Garrido -que negó con un "no" tajante que pueda convertirse en breve en presidente regional- afirmó que Cifuentes no se ha escondido desde que saltó la noticia de posibles irregularidades de su máster, y que, al contrario, ha dado explicaciones y aportado documentación para defenderse desde el primer día. Si bien, la presidenta autonómica no ha ofrecido una rueda de prensa.

"La presidenta estuvo alejada varios días, no de los medios de comunicación, sino de prácticamente todo el trabajo diario, por un proceso gripal" que le afectó de forma severa, según el relato del número dos de Cifuentes, según informa EFE. Respecto al trabajo de fin del máster, destacó que Cifuentes no lo ha encontrado en su domicilio y que por este motivo ha autorizado por escrito a la universidad para que lo publique, si lo encuentra.

El portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, instó al líder de Ciudadanos, Albert Rivera, y al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a pedir perdón a Cifuentes y a la Universidad Rey Juan Carlos por el "daño que les están haciendo" con sus declaraciones.