Cifuentes resiste, denuncia una cacería política contra ella y Rajoy la respalda

Cristina Cifuentes resiste. Seguirá al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid y, en teoría, su intención es repetir como candidata del PP en las elecciones de 2019. Tras sus explicaciones en la asamblea regional, Mariano Rajoy dio orden de respaldarla. "Ha estado convincente y sólida", zanjaron desde la dirección nacional. Ya no hay dudas sobre su máster, según se dijo oficialmente. Si bien, algunas fuentes reconocieron: "Este tema seguirá dándonos problemas".

La presidenta regional aseguró que el máster es "perfectamente real y legal", aportó nueva documentación y denunció una cacería política contra ella, entre otras cosas por combatir la corrupción de su partido. Su equipo nunca ha descartado fuego amigo en esa "operación de descrédito". Tras el pleno extraordinario, compareció ante los medios de comunicación por primera vez desde que estallara el escándalo, el pasado 21 de marzo. "No me he planteado jamás dimitir, ¿por qué iba a dimitir si he actuado de manera correcta?", sentenció Cifuentes.

Han sido días complicadísimos para Cifuentes. Su peor momento político desde que tomó las riendas de la Comunidad y del PP de Madrid. Su silencio y las dudas sobre el caso provocaron que el partido empezara a dejarla cada día más sola. Sus enemigos internos se ensañaron. "No pinta bien", deslizaron en Génova a pocas horas antes de su comparecencia. Se llegó a especular con la posibilidad de que fuera a tirar la toalla. "No es esa la información que tenemos", se precisó entonces desde el entorno del presidente, tal y como avanzó este diario.

El PP borró "por error" a Cifuentes de su convención nacional, que se celebra este fin de semana en Sevilla. Después, se aclaró que participará como también lo harán el resto de barones territoriales de la formación. En el cónclave se reencontrará públicamente con Rajoy, con el que nunca ha perdido la interlocución desde que estalló la crisis. El martes, el presidente habló de "polémica bastante estéril" y pidió que acabara cuanto antes. María Dolores de Cospedal, su aliada y amiga, siempre ha estado de su parte.

Así, tras su intervención, Génova quiso cerrar filas alrededor de Cifuentes. Al menos, de momento. También su grupo parlamentario, que la ovacionó repetidamente después de que un sector próximo a Esperanza Aguirre deslizara más de una crítica en privado. Vehemente de principio a fin, la líder autonómica, además de otros documentos, mostró un certificado académico emitido por el vicerrectorado del máster "con papel timbrado y sello oficial" y defendió la legalidad de sus estudios. "Ha dado suficientes explicaciones para aclarar las dudas planteadas de la oposición", se apresuraron a destacar desde el PP a nivel nacional.

Según afirmó Cifuentes, no acudió a clase porque existía esa opción en sus estudios. "Mi expediente académico no fue manipulado de manera irregular, esto es un hecho demostrado. Yo realicé y concluí mi máster en el año 2012, demostrado. Lo he demostrado con documentos y lo he confirmado con la propia universidad", relató la presidenta. "Mis notas no han sido falseadas ni falsificadas", proclamó. Si queda algún interrogante, enfatizaron en el PP, la pelota está ahora en el tejado de la Rey Juan Carlos. Por ejemplo, con respecto al trabajo fin de máster.

Cifuentes, además, anunció que ya ha presentado la querella criminal contra Ignacio Escolar y Raquel Ejerique, de Eldiario.es, por "difundir una versión sobre su máster que nada tiene que ver con la realidad".

Dicho esto, en el PP dieron por descontado que el vendaval político y mediático seguirá en los próximos días. Para empezar, el PSOE ya ha anunciado una moción de censura, aunque los populares creen que "la comisión de investigación de Ciudadanos elimina, al menos por ahora, esa opción". La orden es "resistir", insistieron las fuentes consultadas. "No se ha buscado solamente debilitar a un adversario político, se ha buscado destruir a una persona", se quejó Cifuentes ante la prensa. "Supongo que –las filtraciones- vienen de alguien que mucho cariño no me tiene", añadió.

Rajoy todavía tiene que decidir si designa a Cifuentes como candidata del PP a las próximas elecciones autonómicas. "Vamos a esperar", deslizaron al más alto nivel. "Están siendo unos días muy duros y habrá que comprobar cómo evoluciona todo". En Génova ya se prepararan para una convención nacional "complicada".