Cifuentes resiste, denuncia una cacería política contra ella y Rajoy la respalda

Cristina Cifuentes resiste. Seguirá al frente del Gobierno de la Comunidad de Madrid y su intención es repetir como candidata del PP en las elecciones de 2019. Tras sus explicaciones en la asamblea regional, Mariano Rajoy dio orden de respaldarla. "Ha estado convincente y sólida", zanjaron fuentes de la dirección nacional. Ya no hay dudas sobre su máster, según se dijo oficialmente. Si bien, algunas fuentes reconocieron: "Este tema seguirá dándonos problemas".

La presidenta regional aseguró que el máster es "perfectamente real y legal", aportó nueva documentación y denunció una cacería política contra ella. Su equipo nunca ha descartado fuego amigo en esa "operación de descrédito". Tras el pleno extraordinario, compareció ante los medios de comunicación por primera vez desde que estallara el escándalo, el pasado 21 de marzo. "No me he planteado jamás dimitir, ¿por qué iba a dimitir si he actuado de manera correcta?", sentenció.

Han sido días complicadísimos para Cifuentes, su peor momento político desde que tomó las riendas de la Comunidad y del PP de Madrid. Su prolongado silencio y las dudas sobre el caso provocaron que el PP empezara a dejarla cada día más sola. Sus enemigos internos se ensañaron. "No pinta bien", llegaron a deslizar en Génova a pocas horas de su comparecencia. Se llegó a especular con la posibilidad de que fuera a tirar la toalla. "No es esa la información que tenemos", se precisó entonces desde el entorno del presidente.

Más información en próximos minutos.