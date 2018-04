Ignacio Aguado, portavoz de Ciudadanos en la Asamblea de Madrid, ha propuesto a PSOE y Podemos crear "una comisión de investigación urgente" y con fecha de cierre para estudiar el caso del polémico master de Cifuentes, un movimiento con el que los del partido naranja aplazan una hipotética moción de censura que no apoyarán "hasta conocer la verdad", como ha explicado el propio Aguado ante la prensa.

Durante el pleno Cifuentes ha ofrecido nuevos documentos -en este caso sí con el sello de la universidad- pero no ha logrado despejar todas las dudas y no ha dejado de recibir duras críticas de los tres partidos de la oposición, incluido Ciudadanos, pero sobre todo de la portavoz de Podemos, Lorena Ruiz Huerta que ha sido probablemente la parlamentaria más contundente.

La presidenta de la Comunidad de Madrid se ha defendido atacando las trampas reglamentarias en las que ha incurrido la oposición y ha recordado que "la carga de la prueba recae en el acusador, no en el acusado", asegurando que ninguno de sus oponentes "ha presentado ni una prueba".

Cifuentes sí ha dado una versión diferente de dos de los aspectos más polémicos en el caso: en primer lugar ha admitido que no asistió a las clases del master pese a que éste era presencial, "una práctica habitual" según ella. Así lo ha explicado: "Los estudios de posgrado, y más lo que no son habilitantes para ejercer una profesión, se adaptan muchas veces a los horarios de los alumnos que trabajan y yo me acogí a ello, es algo que se acuerda entre el alumno y el director"

Además, también ha explicado que el dos de julio de 2012 presentó su Trabajo de Fin de Master a pesar de que ese mismo día hubo un gran dispositivo policial en Madrid por la celebración de la victoria de la selección de fútbol en la Eurocopa. Sin embargo, según la presidenta, éste dispositivo se coordinó desde la Jefatura Provincial de Policía y no desde la Delegación del Gobierno, por lo que ella podría haber acudido al acto académico sin problemas.