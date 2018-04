Cifuentes se niega a dimitir y la desmoralización se extiende en el PP

Cristina Cifuentes no dimite, dice sentirse respaldada por el PP y este viernes tiene previsto desplazarse a Sevilla para participar en la convención nacional de su formación. Si bien, la frustración se instaló en las estructuras nacional y regional. "Cada vez es peor", se quejó un miembro de la dirección nacional. "Insoportable", añadió un segundo, en conversación informal con este diario. Atrás quedaron los mensajes de respaldo a la líder madrileña. "Que se explique la Universidad y que decidan los jueces", se afirmó oficialmente por parte de Génova.

La decisión de la Rey Juan Carlos de trasladar el caso del máster a la Fiscalía por "indicios de delito" y la declaración de la presidenta del tribunal de Cifuentes negando que firmara el acta provocaron un auténtico socavón en la moral del PP. Y, de nuevo, arrecieron los rumores sobre un posible paso atrás de la presidenta.

En esta ocasión, la líder autonómica no se escondió y atendió a los medios de comunicación en los pasillos de la Asamblea de Madrid. Algunos cargos del PP la vieron visiblemente cansada, apesadumbrada. "En absoluto pienso dimitir", avisó a navegantes. "Confío en que toda esta investigación llegue hasta el final, desvele la verdad y se asuman las responsabilidades que se tengan que asumir por parte de todo el mundo", destacó, y calificó de "buena noticia" que la fiscalía se involucre en el caso.

Cifuentes aseguró que no tiene "ninguna duda" sobre el respaldo de su partido, pero en Génova optaron de nuevo por ponerse de perfil. No hubo consigna de salir en su apoyo, como sí ocurrió tras su intervención ante la Asamblea de Madrid. De hecho, la mayor preocupación de la dirección nacional ahora es cómo lograr que el caso del máster "no destroce" por completo la convención. "Va a ser un horror", auguraron fuentes de la organización.

En principio, nadie de Génova le ha traslado a Cifuentes que no vaya y su llegada se espera para este mismo viernes. Será entonces cuando se reencuentre con barones territoriales y altos cargos. El sábado intervendrá en una mesa redondas después el partido la borrara del programa "por error". "El problema serán los pasillos, la nube de cámaras…", auguraron en el PP.

Sea como fuere, de momento, Rajoy sigue sosteniendo a Cifuentes. Si nada cambia, se hará la foto con ella en la capital hispalense. Pero el partido se mostró noqueado a última hora de la tarde de este jueves. Y en Moncloa reconocieron que el caso "no ayuda" a la remontada que el partido pretende de cara a las elecciones de 2019. "Están siendo días terribles para ella, es muy duro lo que le está pasando", reconoció un líder regional, que no descartó "fuego amigo". Sus posibilidad de repetir como candidata se alejan cada vez más.