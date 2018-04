Cifuentes no se va: "No he mentido absolutamente en nada"

Ambiente lúgubre en la convención nacional del PP. Ante el imparable ascenso de Ciudadanos, Génova había preparado este cónclave para recuperar la iniciativa política, armarse ideológicamente y poner en marcha la maquinaria electoral. Pero la polémica por el máster de Cristina Cifuentes lo catapultó todo. "No voy a dimitir por la sencilla razón de que no he cometido ninguna irregularidad ni he mentido", avisó la protagonista nada más llegar a la cita, en una nueva rueda de prensa. Muchos en su propio partido no entienden cómo todavía no ha dado un pasó atrás. "Está siendo un horror", resumió un alto cargo del partido.

Mariano Rajoy llegó, saludó a Cifuentes ante una nube de periodistas y quiso dejar claro que sigue apoyándola. Cosa distinta es que vaya a designarla candidata en las elecciones de 2018. "Vamos a comprobar cómo evolucionan los acontecimientos", deslizaron desde su equipo. De momento, en Génova siguen viendo bastante negro el panorama. También varios líderes locales y autonómicos consultados por este diario. "No se pueda confirmar" que la líder madrileña "defendiera su trabajo fin de máster", rectificó su posición inicial el rector de la Universidad Rey Juan Carlos, dejándola al filo del precipicio. El cúmulo de interrogantes siguió aumentando.

Por tercer día, Cifuentes negó irregularidades. Se mostró muy firme. "Me ratifico punto por punto en todas mis declaraciones en la Asamblea de Madrid", aseguró ante los medios. "He dicho la verdad, no he mentido absolutamente en nada", añadió. "Cursé el máster, me matriculé, pagué mi matricula, cursé mis asignaturas y presenté el TFM. Lo he documentado, con documentación oficial", se reafirmó. Y lanzó la pelota al tejado de la Universidad y la Fiscalía, que ahora investiga el caso.

A su llegada a Sevilla, en la estación de tren, la líder regional vivió momentos de tensión con los medios de comunicación. Hubo empujones y carreras. Algo parecido ocurrió en los últimos días en la Cámara regional. Por ello, en su encuentro con los periodistas, pidió sosiego: "Siempre doy la cara" pero "este acoso está siendo verdaderamente duro". Denunció que la persiguen "por la calle, por los pasillos".

Los cargos que subieron al atril, ya en el plenario, intentaron animar al partido de cara a las próximas elecciones. Pidieron salir a la calle para que "retumbe el mensaje del PP en todos los rincones del España". Pero, en los pasillos, únicamente se hablaba de Cifuentes. "Se te quitan las ganas de trabajar, no sé qué hacemos aquí", lamentó un dirigente catalán. Se sumó otro valenciano: "Hay que ser firmes contra este tipo de cosas o Ciudadanos va a seguir disparado". A Cifuentes le preguntaron si no teme que esté haciendo daño al partido resistiendo. "Esa pregunta no debo responderla yo", esquivó. Dejó claro, eso sí, que despacha habitualmente con Rajoy.