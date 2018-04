Cospedal ordena cierre de filas: "Defendamos lo nuestro y a los nuestros"

María Dolores de Cospedal volvió a arropar a Cristina Cifuentes. "Defendamos lo nuestro y a los nuestros", reclamó al PP. Fue su discurso más importante en mucho tiempo. Llamó a un cierre de filas frente "a las malas artes". "Somos el adversario a batir por todos. Parece mentira los temas que son de actualidad y los que no. Van a intentar desacreditarnos haciendo juego sucio, pero no lo van a conseguir", destacó en el inicio de la convención nacional del partido.

Como Cifuentes, la número dos del partido cree que está siendo víctima de una cacería política. Y por eso reclamó "unidad inquebrantable" del PP. "Sabemos mantenernos fuertes", subrayó la secretaria general del partido, que ya en su día se pronunció en términos muy contundentes sobre la líder madrileña en las redes sociales. "A algunos les gustaría conseguir lo que no consiguió un accidente mortal de tráfico", escribió en Twitter.

Tradicionalmente, José María Aznar era el protagonista en la inauguración de este tipo de actos en calidad de presidente de honor del PP. Pero, una vez renunció al cargo por sus discrepancias con Mariano Rajoy, la intervención de Cospedal se convirtió en el plato estrella. Y, en Sevilla, lanzó varios mensajes importantes en clave interna. "No permitamos que nos avasallen. Defendamos nuestros principios", exclamó, no sin quejarse de aquellos temas "que son de actualidad y los que no".

La número dos del PP admitió errores de comunicación, que dijo serán subsanados, pero lamentó que hoy "un tuit puede abrir un telediario". "¿Cómo es posible que nuestro proyecto político a veces pueda perder la capacidad de penetrar en la sociedad española?", se preguntó, para a renglón seguido reivindicar los principios del PP frente a Ciudadanos, un partido "gaseoso".