Rajoy zanja el debate interno: "Manifiesto el apoyo del PP a Cifuentes"

Fin de las especulaciones. Al menos de momento, Mariano Rajoy sigue confiando en Cristina Cifuentes. La seguirá sosteniendo a pesar de que un sector cada vez mayor de su formación cree que ha de hacerse a un lado por el bien del partido. "Manifiesto el apoyo del PP a la presidenta de la Comunidad de Madrid", zanjó el jefe del Ejecutivo en una declaración ante los medios que no estaba prevista. Convocó a sus barones a una comida este sábado en Sevilla, a la que también asistirá la líder madrileña.

La jornada está siendo aciaga para el partido. Un día más. Ministros y altos cargos intentaron esquivar a los periodistas para no hablar del caso del máster. Algunos se quejaron a la organización por la insistencia de los informadores en los pasillos. "Cifuentes ya ha dado las explicaciones y ahora hay que esperar a las que dé la universidad ante las contradicciones que tiene permanentemente después de lo que dijo el rector", afirmó Fernando Martínez-Maillo. El veterano Juan Vicente Herrera, presidente de Castilla y León, exigió que se aclaren las incógnitas.

Ante este ambiente, Rajoy quiso comparecer ante los medios. Lo hizo nada más llegar al cónclave e intentó así acabar con las críticas internas y los rumores de pasillo. "Oigo Cifuentes. La presidenta de la Comunidad ya ha dado sus explicaciones en numerosas ocasiones, ante ustedes y en el Parlamento. Ha dado sus explicaciones, ha iniciado unas actuaciones ante la Justicia y la propia Universidad a remitido a la fiscalía todas las decisiones, acuerdos y actas", expuso. Y, a partir de ahí, "no tengo mucho más que decir porque no me corresponde a mí". Esto es, dejó el futuro político de la líder regional en manos de la Justicia. Aunque remató: "Manifiesto una vez más el apoyo de mi partido".