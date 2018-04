Rajoy ordena rebajar la tensión con Alemania y Dastis enmienda a González Pons

Mariano Rajoy sigue creyendo que la creación de empleo le dará la victoria en las elecciones venideras. Eso y su promesa de que, con él al frente, España nunca se romperá. Ni un comentario sobre la crisis con Alemania. En la clausura de la convención nacional del PP, pidió "cabeza bien alta" a los suyos y entró claramente en campaña, atizando como nunca a Ciudadanos para levantar el ánimo y cosechar aplausos. Habló de "inexpertos lenguaraces" que "tantos consejos regalan" y "colección de parlanchines".

Una vez más, el PP se encomendó a Rajoy. Y con él se encaminarán al éxito o al fracaso electoral. Ministros, barones y altos cargos, sonrientes, le arroparon y ovacionaron. Los lamentos se escucharon en los pasillos, la mayoría a micrófono apagado. Visiblemente enfadada, María Dolores de Cospedal se quejó de que la prensa únicamente hablara de Cristina Cifuentes y su máster. Este domingo, la líder madrileña volvió a estar en segunda fila, junto al resto de sus homólogos, y se besó con el líder.

La polémica del máster enturbió el cónclave del partido. Pero también las noticias que llegaban de Alemania sobre Carles Puigdemont. Alfonso Dastis llegó a rectificarse y a enmendar a Esteban González Pons para no provocar tensión con Angela Merkel. "Es un diálogo entre jueces y en eso lo vamos a dejar", afirmó en una breve declaración a los medios. "Para que Schengen tenga sentido, la euroorden tiene que tener sentido", expuso el sábado Pons. "Esa es una cuestión que no me planteo", replicó Dastis. De nuevo, más sollozos en los aledaños del auditorio principal.

Directamente, el presidente orilló la cuestión. "Asumimos la responsabilidad -de aplicar el artículo 155- y, gracias a ello, un procesado por la Justicia no preside hoy la Generalitat de Cataluña", sacó pecho. En este sentido, urgió a que la comunidad tenga ya un presidente "viable" sean cuales sean sus ideas, pero que respete la ley. Y vaticinó: "España seguirá unida, admirada en el mundo y siendo un ejemplo de democracia, libertad y respeto a los derechos de las personas".

Ciudadanos, en la diana

Durante su larga intervención, básicamente, Rajoy intentó levantar la moral, atizando a la "fútil" oposición. Ni rastro de anuncios potentes o del prometido rearme ideológico. El jefe del Ejecutivo se felicitó por su balance económico, se envolvió en la bandera de España y pidió diálogo para llegar a acuerdos de Estado. Y, ya con el mono de campaña puesto, atacó una y otra vez a PSOE, Podemos y Ciudadanos. Especialmente al partido naranja.

El presidente contrapuso su gestión a la de esos "inexpertos lenguaraces". "Un alcalde del pueblo más humilde de la sierra de Grazalema tiene mucha más experiencia que ellos", se burló, provocando la risa de los suyos. Se preguntó qué diría "esa colección de parlanchines si solo hubieran hecho la mitad" que su Gobierno. Y se contestó: "Llenarían España de cartelones. Se acabaría el incienso para tanto botafumeiro y no habría medallas para todos". Más carcajadas de ministros y líderes populares.

Para Rajoy, Albert Rivera es tan peligroso como Pedro Sánchez o Pablo Iglesias. "No han sabido gobernar nunca o no han gobernado jamás. Por eso lo prometen todo gratis, sin límites y sin compromiso", alertó. Y les acusó de buscar fuera de España recetas de gobierno "como quien compra imanes para decorar un frigorífico". En síntesis, "no tienen ni idea de España", según sus palabras.

Ante este panorama, Rajoy llamó a reivindicar la trayectoria del PP por mucho que "haya algunos que intenten hacer ruido para que se olvide", sin referirse expresamente al caso Cifuentes. "Los demás son una puesta, y nosotros no; los demás son una hipótesis, y nosotros una certeza", subrayó. Y pidió salir ya a la calle a pedir el apoyo al partido en las europeas, autonómicas y locales del próximo año. "España necesita más que nunca al PP porque no se puede parar", remató el presidente. Dio a entender que seguirá mucho tiempo al frente de la formación.