Pablo Casado desmiente a 'El País': "No tengo nada que ocultar"

Pablo Casado desmiente la información publicada por El País, según la cual cursó un máster como el de Cristina Cifuentes y no recuerda si fue a clase. En una entrevista en esRadio, rechazó con rotundidad lo publicado. "Me parece bien que la Universidad investigue. No tengo nada que ocultar", zanjó. Este martes, se verá con los periodistas en Génova13 para aportar toda la documentación, según confirmó su equipo.

Antes de la publicación del citado rotativo, el vicesecretario de comunicación ya se había puesto en contacto con sus compañeros de la dirección nacional del PP para advertirles y enseñarles los papeles sobre el máster. Recibió el respaldo de Génova.

En el programa de Luis Herrero, se quejó de que El País no recabara su versión de los hechos. "Hice exactamente lo que pedía el Plan Bolonia en el momento en que hice el máster; estoy muy sorprendido por las informaciones publicadas", destacó. "No era un máster finalista". "Respeto mucho la labor de los medios de comunicación, pero en este caso se han equivocado", aseguró.

Durante toda la noche, Casado atendió a varios medios de comunicación y explicó que este martes aportará la documentación. Le preguntaron en varias ocasiones si no acudió a clases, tal y como publicó El País a última hora de la tarde de este lunes. Afirmó que el periodista grabó una conversación entre ambos el pasado jueves, día en el que preparaba la convención nacional del PP. Era una charla informal, en teoría para una información sobre la Universidad Rey Juan Carlos y no sobre él, según Casado. Garantizó que cursó los estudios según la normativa.

Casado enseñó una instantánea de su intranet en las redes sociales. "Desmiento tajantemente la noticia de El País. Tengo toda la documentación que avala mi máster en derecho autonómico y local en la Rey Juan Carlos en 2008 en base al plan de estudios antiguo del RD2005 de adaptación de cursos de doctorado al Plan Bolinia", remató.