Un profesor del máster de Cifuentes: "¿Le di clase? Claro que le di clase"

"¿Le di clase? Claro que le di clase". Rodrigo Martín Jiménez es el profesor titular de Derecho del Trabajo en la Universidad Rey Juan Carlos. Impartía la asignatura de relaciones laborales en las administraciones locales y autonómicas en el máster que realizó Cristina Cifuentes. Ha hablado con la Cadena SER. Dice que la presidenta autonómica sí se presentó a su examen y sacó sobresaliente.

Le preguntan si dio clases a Cifuentes, y responde que sí. Añade que desconoce si asistió a las mismas. "No llevábamos control de asistencia de los alumnos", argumenta en la citada emisora. Sí se presentó al examen. "El examen que teníamos eran prácticas periódicas cada 15 días y luego un examen final que creo recordar que era un caso práctico. Si tiene un 9 es porque hizo las prácticas y porque hizo el examen", proclama. En caso contrario, "habría sido suspendida o no calificada".

Según Martín Jiménez, la asistencia "no" era obligatoria. "Venían aproximadamente la mitad de los alumnos a clase. ¿Quiénes? No lo sé. ¿Cuántas veces? Tampoco lo sé", subraya. En su opinión, el sobresaliente para Cifuentes merecido y legal. "En mi caso, desde luego que sí. En las demás asignaturas no lo sé", zanja.

Por su parte, este mismo martes, ha dimitido una profesora que en teoría firmó las notas de Cifuentes. En concreto, Laura Nuño ha dimitido de su cargo de subdirectora del Instituto de Derecho Público de la Universidad Rey Juan Carlos después de conocer que su firma estaba en un boletín de notas fiscalizado por la Inspección, y que había sido "falsificada", según ha declarado al periódico El Mundo. "Jamás he dado clase siquiera en ese Máster".