La dirección del PP, sobre el futuro de Cifuentes: "Todavía no hay una decisión tomada"

Cristina Cifuentes no se enrocará. Si Mariano Rajoy se lo pide, dimitirá "al minuto uno". Ambos han conversado en los últimos días, y el presidente le ha traslado que confía en ella. En privado le ha mostrado todo su apoyo. Si bien, una vez regrese de Buenos Aires (Argentina), fuentes del PP auguran que se verán cara a cara, puede que este mismo jueves, y tomarán una decisión definitiva. Resistir para que Ciudadanos se retrate de cara a la moción de censura o tirar la toalla.

Según fuentes de la dirección nacional, el presidente "todavía" está sopesando las opciones. El plazo expira el próximo 7 de mayo, día de la moción de censura. Hasta entonces, según Génova, hay margen de maniobra. Si bien, en el partido dan por descontado que Rajoy "se pondrá con el asunto" a su regreso de Argentina. "Hay muchas cosas por hablar y muchas cosas por hacer", subrayó Fernando Martínez-Maillo, el coordinador general de los populares.

Rajoy está despachando directamente con Cifuentes, pero también pide informes de situación a Maillo. No hay consenso en el partido sobre qué hacer. Un sector considera que Ciudadanos no puede cobrarse "otra pieza" y que hay que aguantar. "Si nos creemos la versión de la presidenta, y yo me la creo, hay que defenderla. Esto es una operación contra el partido", según un líder autonómico, en conversación informal con este periódico. María Dolores de Cospedal es de esta tesis. También Xavier García Albiol. La líder madrileña se vio "beneficiada por quien era" pero "cursó" los estudios, argumentan en privado.

Hay incluso quienes creen que no es tan grave perder el poder a un año de los comicios. "La fotografía junto a Podemos y el PSOE perseguiría a Ciudadanos", en palabras de un destacado dirigente del PP de Madrid. La indignación con el partido naranja es enorme. "Están muy subidos, ya está bien de que nos arrastremos", se lamentaba un diputado, tras escuchar las nuevas advertencias de Juan Carlos Girauta en la Cámara Baja.

En Génova no tienen tan clara esa línea de acción. Fuentes de la cúpula constatan que existen "dudas" sobre su máster que Cifuentes no ha sabido resolver. "La situación está fea, cada día es peor", expusieron a las claras, un día más. Además, Maillo reiteró públicamente que el PP "es un partido de Gobierno" y, en consecuencia, no quiere perder la batuta de mando en la Comunidad.

Varios ministros, como Isabel García Tejerina o Íñigo de la Serna, evitaron dar la cara por Cifuentes en el Congreso de los Diputados. Otros, literalmente, huyeron mientras los periodistas les preguntaban por la cuestión. En los pasillos, se comentó mucho el hecho de que Rajoy ya "ni tan siquiera diga públicamente el nombre" de la líder madrileña, como ocurrió con otros dirigentes hoy defenestrados. El partido se mostró un día más desmoralizado.

En este contexto, Cifuentes reapareció este miércoles. En un primer momento, anunció que no acudiría al acto de la AVT, pero rectificó al recibir el mensaje de Ángeles Pedraza pidiéndole que asistiera. Recibió un premio de la asociación y, al término, no quiso atender a los periodistas. "La decisión final la tomará Rajoy, nadie más. Y Cifuentes acatará", zanjaron fuentes populares. Oficialmente, Gobierno y PP aseguraron que hay que esperar a la investigación "final" de la Universidad Rey Juan Carlos. "La universidad resuelve bien sus problemas", se limitó a declarar Íñigo Méndez de Vigo.