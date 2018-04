Rajoy ratifica a Maillo a pesar de su brecha con el 'cifuentismo'

Mariano Rajoy no quiere líos. Su equipo insistió en que su hombre para solucionar la crisis madrileña es Fernando Martínez-Maillo, número tres del PP. En Moncloa descartan que se vaya a ver en breve con Cristina Cifuentes, aunque hablen a menudo por teléfono y en privado le dé su apoyo. El presidente está "a los problemas de España", zanjaron las fuentes consultadas. Mientras, el partido se prepara para un conflicto largo y con muchos altibajos.

Un día más, todo giró en torno al caso Cifuentes. Sus defensores se acogieron al escándalo del socialista José Manuel Franco para recuperar algo de oxígeno político y reafirmarse en que no hay que tirar la toalla. La líder madrileña, en sesión de control en la Cámara autonómica, acusó a Ciudadanos de querer "derribar" a su gobierno para entregárselo a la izquierda. "Hoy está más fuerte", tradujeron los suyos. "Y si tenemos que perder el poder, allá Ciudadanos con sus aliados", deslizaron. "No estoy imputada ni he falsificado ningún currículum", se defendió ella, que cuenta con el respaldo de María Dolores de Cospedal.

Fuentes de la dirección nacional del PP aseguraron que "aún no se ha tomado una decisión ni la contraria" sobre el futuro de Cifuentes, y reiteraron que hay tiempo hasta la fecha máxima para la moción de censura, el próximo 7 de mayo. Si bien, en Génova y en Moncloa molestó que la líder madrileña echara la pelota al tejado de Rajoy. Tal y como avanzó este diario, fuentes del partido explicaron que "se irá al minuto uno" si el presidente se lo pide. "Le está presionando" y "dejando bien claro que si se va es porque él se lo ordena", expusieron en la sede de la formación.

Por ello, desde el Ejecutivo quisieron enfatizar que es Maillo el encargado de la crisis. El coordinador general y José Luis Ayllón, el jefe de gabinete del presidente, hablaron en varias ocasiones en la Cámara Baja. Rajoy despacha con él constantemente. En RNE, el número 3 llegó a afirmar: la decisión sobre el futuro de Cifuentes "es suya, de Rajoy y del PP". Y precisó que perder el Gobierno no sería una buena noticia.

En este sentido, varios cargos del PP consultados por este diario atisbaron tensión entre Maillo y Cifuentes pese a que, en teoría, la interlocución entre sus equipos es contante. Pero "la relación es cada vez peor", en palabras de un diputado. "Cristina cree que va a por ella". Existe una desconfianza mutua, se acusan de filtraciones interesadas. "Evidentemente, nadie está por encima de la siglas del partido", afirmó Maillo en la citada entrevista. Le contestó Sergio López, de la Ejecutiva regional: "Sería un acto de cobardía por parte de la dirección nacional dejar caer a Cifuentes".

El jefe del Ejecutivo comparecerá de nuevo en rueda de prensa este viernes, después de reunirse con su homólogo danés en Moncloa. Tendrá que responder de nuevo sobre el caso Cifuentes después de que en Buenos Aires se desentendiera y no la mentara. Este jueves, por segundo día consecutivo, varios ministros esquivaron a los periodistas para no tener que hablar del tema.