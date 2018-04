El PP se prepara para sufrir. Mariano Rajoy no quiere dar síntomas de debilidad ante Ciudadanos y Cristina Cifuentes no entiende por qué ha de tirar la toalla "si no está imputada ni ha cometido ninguna ilegalidad". Pero, al final, habrá que tomar una decisión: perder o no el bastón de mando de la Comunidad de Madrid. El entorno de la presidenta regional no ve descabellado pasar el último año de la legislatura en la oposición. Pero en Génova tienen muchísimas reservas, y las fuentes consultadas siguen decantándose por mantener la Puerta del Sol.

Hasta que llegue la hora de tomar una decisión definitiva, el PP seguirá resistiendo como pueda a la presión política y mediática. Pero el desánimo es absoluto. En el partido preocupan especialmente los fastos del Dos de Mayo, día de la Comunidad. Es ese momento en el que la presidenta autonómica abre las puertas del Sol y pronuncia uno de sus discursos más importantes del año. "Será un momento complicadísimo, terrible", en palabras de un diputado regional. De momento, ella quiere llegar viva políticamente a esa fecha. "Me quedo con Cifuentes", repiten en las últimas horas sus afines, que son bastantes, en las redes sociales.

Y, mientras, el dilema sobre qué hacer continúa. Están quienes creen que Ciudadanos no puede cobrarse "otra pieza" y piden a Cifuentes que aguante y los que, por el contrario, ven inevitable su dimisión para seguir en el poder. Aunque se niegue públicamente, la dirección nacional ya baraja diferentes nombres como presidente interino. Y otro apunte nada baladí: aunque Rajoy converse directamente con Cifuentes, todas las actuaciones de Fernando Martínez-Maillo, hoy muy distanciado con la líder regional, cuentan con el aval del presidente. Hay un reparto de papeles, según interpretan en Génova.

Anuncios que benefician a la España rural

Este sábado, en Zamora, Rajoy intentó dejar atrás los líos internos. Se centró en un tema que le gusta, como es la España rural y el reto demográfico. Y aprovechó para atizar a Ciudadanos. Recordó que en su día abogaron por la supresión de las Diputaciones Provinciales, por ejemplo. Antes, Martínez-Maillo se cebó con el partido naranja: "Son palmeros de la izquierda" con la que pactan y a la que apoyan "a cambio de nada". Sacó a colación el caso de corrupción de los ERE. "Mucho cuidado con las apariencias", alertó.

El presidente hizo algunos anuncios. El más importante, que el periodo de tarifa plana para autónomos se duplicará, un año más, en los municipios de menos de 5.000 habitantes. Se comprometió también a un programa que elimine las trabajas a los emprendedores de los pueblos pequeños. Tal y como recogen los Presupuestos, aprobará un plan para promover el empleo en las zonas rurales y despobladas de cien millones de euros. Y siguió criticando a Cs: ""Ahora hay partidos que se apuntan" a hablar de la España rural "cuando no les ha importado nunca".

"Aquí seguimos con nuestras cosas buenas y con nuestras cosas malas. Los demás no tienen ningún defecto, pero a nosotros no nos ha tocado esa fortuna", afirmó Rajoy. "Hablan mucho pero hacen poco", se quejó de la oposición. Acudieron a la convención medio millar de simpatizantes, la mayoría mayores, que le ovacionaron. No hizo ninguna mención al caso Cifuentes. Soraya Sáenz de Santamaría, también presente en el acto, esquivó la cuestión cuando los periodistas le preguntaron ya que "es un asunto de partido". El presidente, que se puso la tradicional capa alistana, tuvo que escuchar algunos abucheos en las calles de Zamora.