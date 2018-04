La estrategia del PNV para aprobar los presupuestos de Rajoy

En la semana en la que los Presupuestos Generales del Estado inician su tramitación parlamentaria con las comparecencias de altos cargos en comisión, la Ley a la cual Mariano Rajoy fía la estabilidad de lo que resta de legislatura mide sus posibilidades de prosperar en dos fechas en el corto plazo: este viernes 20 de abril y el día 26 de abril. El primer obstáculo tendrá que salvarlo el 20, cuando expira el plazo (a las 14:00 horas) de presentación de las enmiendas a la totalidad de los grupos de la oposición. Los días 25 y 26 de abril se celebrará el debate de totalidad, primer pleno en el que se decide si los PGE vuelven al Consejo de Ministros o siguen adelante en su tramitación parlamentaria.

Según las fuentes parlamentarias consultadas, el PNV no tiene intención de presentar este viernes enmienda a la totalidad. "Han moderado su discurso sustancialmente", advierten las citadas fuentes que apuntan a que este "primer gesto" sería la muestra de su voluntad incuestionable de sentarse a negociar pese a la rotundidad con la que se expresan en público los cargos del PNV a la hora de rechazar esa negociación mientras continúe la aplicación del artículo 155 en Cataluña.

Es más, la estrategia que revelan fuentes parlamentarias a Libertad Digital no se limita a no presentar enmienda a la totalidad sino que incluye ejercer de salvavidas del Gobierno en la votación del día 26, la del debate de totalidad. En este primer trámite presupuestario los peneuvistas se plantean sumar sus votos a los del PP para rechazar las seis enmiendas a la totalidad que presentarán PSOE, Unidos Podemos, ERC, PDeCAT, Compromís y EH Bildu. De esta forma, el PNV se incluiría en el 'bloque del sí' junto con el PP, Ciudadanos, UPN, Foro Asturias y Coalición Canaria. La suma de 175 se encontraría con un empate técnico en el arco parlamentario de izquierdas que se podría subsanar con la repetición de la votación hasta en tres ocasiones. Al tercer empate a 175, decaerían las seis enmiendas de la oposición y el ejecutivo salvaría este primer escollo de las cuentas públicas.

Alargar los tiempos

Fuentes del PNV insisten una y otra vez en que "no hay ninguna negociación" todavía aunque no descartan en ningún caso las dos opciones citadas previamente: no presentar enmienda a la totalidad y rechazar las de la oposición. Es más: en las últimas horas introducen el matiz de que "se puede votar con el Gobierno el día 26 y acabar rechazando los PGE" a finales de junio en su tramitación a las enmiendas parciales. Dos meses de margen para darle tiempo a los independentistas catalanes a forzar un gobierno autonómico que permita poner fin a la aplicación del 155.

Las fuentes parlamentarias consultadas explican que "es cierto que la negociación no ha llegado aún al ámbito parlamentario" porque se encuentra en esferas más altas a nivel del Gobierno nacional y el autonómico vasco pero las conversaciones que mantienen las citadas fuentes con los diputados del PNV les hacen afirman que hay voluntad política de avanzar en la tramitación porque "el PNV sabe que la aplicación del 155 en Cataluña no depende ya del Gobierno sino de los independentistas, que son incapaces de armar una mayoría. El PNV lo está viendo aunque tienen que mantener su discurso con la boca pequeña".

Recuerdan en este sentido la investidura fallida de Jordi Turull y la división independentista que sigue instalada en el parlamento de Cataluña. Y adelantan que el día en que expire el plazo para formar gobierno en Cataluña, el 22 de mayo, se estarán debatiendo las secciones de los presupuestos en el Congreso, con lo que el PNV podría echarse atrás de su apoyo inicial. Aunque creen que éste es un escenario "poco probable" porque una parte importante de la inversión prevista en el País Vasco está incluida precisamente en los PGE de 2018.