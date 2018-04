Rajoy se aferra a 'la tercera vía' para no dejar caer todavía a Cifuentes

Mariano Rajoy no quiere dejar caer a Cristina Cifuentes. Al menos, de momento. Su plan hasta el 7 de mayo, fecha límite para la moción de censura, pasa por poner el foco de atención en el partido naranja. Es lo que su coordinador general, Fernando Martínez-Maillo, denomina la tercera vía. "Vamos a presionar Ciudadanos para que cambien de opinión", dijo a las claras. Si bien, en principio, el presidente no tiene intención de acudir a los actos del Dos de Mayo. Tampoco Soraya Sáenz de Santamaría.

Este miércoles, los portavoces del partido que atendieron a los medios se afanaron en desviar la atención y criticar a Ciudadanos. Cuando le preguntaban por Cifuentes, ellos señalaban a Toni Cantó y exigían su dimisión. Así lo hicieron Rafael Hernando y Javier Maroto además de Maillo. El número tres del PP sugirió que no todos en la formación de Albert Rivera apoyan la moción de censura. "Me consta", dijo. "Todavía no se han sentado a negociar la moción, les están dando largas y yo me pregunto por qué. No han pasado de las palabras a los hechos", expuso.

Fricción entre Maillo y Cifuentes

Si bien, más allá de la estrategia oficial, la brecha en el partido por este caso se constató un día más. En La Sexta, Maillo confirmó que lleva ya una semana sin hablar directamente con Cifuentes, tal y como avanzó este diario. Rafael Catalá, por su lado, parecía decir una cosa y la contraria en una entrevista en TVE. Primero, tachó de "anecdótica" la polémica del máster. Pero, después, añadió que existen "zonas de sombra" y reconoció que el caso está haciendo daño al partido. "Hay que tener una parte personal pero también hay que saber el impacto -de tus actuaciones- sobre una organización que es por la que estamos aquí", zanjó el titular de Justicia.

En este sentido, fuentes de la dirección nacional reiteraron que todavía "hay partido" hasta el día de la moción de censura pero que, en el último minuto, Rajoy podría dejar caer a Cifuentes para no perder el poder en la Comunidad. "La decisión no está tomada pero evidentemente es una posibilidad", apuntaron en Génova. Los cargos consultados deslizaron que no ven a Ciudadanos rectificando. "Tienen que pensar que una moción es algo más que una zancadilla política", insistió Hernando. "Cifuentes exhibió un certificado que tenía unas firmas que no eran ciertas, que eran falsas, y quien tiene que responder por ello será quien estampó esas firmas. En este caso Cifuentes es una víctima", arguyó.