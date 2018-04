Cristina Cifuentes acabó tirando la toalla. Fin al calvario político y mediático. El vídeo en el que supuestamente se le ve robando unos productos de cosmética fue la puntilla. Génova le trasladó que era el momento de dimitir y que tenía que hacerlo antes de que Mariano Rajoy entrara en el Congreso de los Diputados, para participar en el debate de los Presupuestos. Minutos antes de que eso ocurriera, convocó a los medios de comunicación en Sol. Abatida, dijo marcharse "con la cabeza muy alta". El PP respiró aliviado tras momentos de enorme tensión.

Hace tan solo unos meses, Cifuentes era un auténtico referente del partido, con su lucha contra la corrupción por bandera, en las quinielas internas para suceder a Rajoy. Y empezó la cacería, fuego amigo incluido, según su relato. Cifuentes no cree que se merezca este final político tan doloroso. "Se han traspasado líneas rojas evidentes, ha sido un ataque personal", se quejó. Su familia ha sufrido mucho, en palabras de su equipo. "Todos ustedes saben que yo he sido espiada, investigada, que se han hecho dossieres contra mi persona, y algunos circulan por las redacciones. Antes, mientras era delegada del Gobierno, y no sé si también mientras he sido presidenta", lamentó.

Cifuentes resistió los envites de Francisco Granados, pero no supo gestionar el escándalo de su máster y se fue quedando cada vez más sola. Al abandono de la dirección nacional se sumó el de buena parte del PP de Madrid, que no entendió "su ataque a la desesperada" contra Esperanza Aguirre por la ciudad de la Justicia. Siempre estuvo a su lado María Dolores de Cospedal, que este miércoles se trasladó a Sol para estar con ella y certificar que era el fin.

En su comparecencia ante los medios, en la que no aceptó preguntas, Cifuentes aseguró que ya tenía previsto dimitir después de los actos del Dos de Mayo para evitar que "la izquierda radical" se hiciera con el poder. Pero el vídeo difundido por Okdiario precipitó los acontecimientos. Se reunió con su núcleo duro -esto es, con Ángel Garrido, Rosalía Gonzalo y Marisa González- y con la secretaria general en su despacho. Desde el equipo de Rajoy le llegaba un mensaje muy claro: "La situación es insostenible" y se tenía que ir a la máxima celeridad.

"Me llevé por error y de manera involuntaria, sin ser consciente de ello, unos productos por importe de 40 euros; me lo dijeron a la salida, los aboné en su momento y el asunto no tuvo mayor trascendencia", aseguró Cifuentes. Pero sus explicaciones ya eran insuficientes. Finalmente, Rajoy la dejó caer, como ya hizo anteriormente con otros cargos de su confianza. Era el resultado que muchos auguraban en el partido desde hace días. En Génova ven reforzado el papel de Fernando Martínez-Maillo como gestor de crisis.

Minutos después de anunciar la dimisión, el presidente atendió brevemente a los periodistas en los pasillos del Congreso. "Ha hecho lo que tenía que hacer" y lo que "era obligado en esta situación", dijo. "El PP a partir de ahora abre una nueva etapa en la Comunidad de Madrid", destacó. Ángel Garrido, su leal escudero, será el presidente en funciones. En cuanto a la presidencia del PP de Madrid, en Génova apuestan por implantar una gestora. Pero, en una misiva a sus diputados, Cifuentes dio a entender que pretende resistir en el cargo.

"He aguantado más de 35 días aproximadamente, de una exposición permanente y de un linchamiento mañana, tarde y noche, por tierra mar y aire", lamentó Cifuentes. "A pesar de todo, a pesar de la dureza del momento y del dolor personal que yo siento, creo que mi padre se sentiría orgulloso y se siente orgulloso de mí", añadió, intentando evitar las lágrimas. Se despidió de los periodistas y dio por concluida su comparecencia.