"Esto tiene que acabar cuanto antes", coincidieron varios cargos consultados por este diario a primera hora de este miércoles. El vídeo de Cristina Cifuentes aparentemente robando en un hipermercado dejó al PP en estado de shock. "No podemos llegar al 2 de Mayo, esto es insoportable, todos los días algo nuevo", deslizó un miembro de la dirección nacional. "No entiendo por qué no dimite ya", añadió.

Según las fuentes consultadas, Cifuentes está "destrozada" mientras sus afines se preguntan quién ha filtrado el vídeo. "Existe una cacería evidente", explicaron. En estos momentos, la presidenta de la Comunidad de Madrid está reunida con su núcleo duro en su despacho en Sol. Después, podría reunir a sus consejeros, aunque dicho extremo no está confirmado oficialmente.

En el PP nacional se preguntan "si es verdad o no que robó" y, a partir de ahí, constatan que la situación es cada día más delicada. La publicación del vídeo ha coincidido con el inicio del debate de los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso y será "una ratonera". Mariano Rajoy acudirá a las Cortes a las 12:00h.

"Lo que tenga que decirle a la señora Cifuentes, si es que tengo algo que decirle, ya se lo diré en su día", aseguró Rajoy el martes, en rueda de prensa.