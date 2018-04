Génova zanja el debate: Cifuentes será diputada pero no presidenta del PP de Madrid

La orden de Mariano Rajoy es abrir "una nueva etapa" en el PP de Madrid, y Génova ya está en ello. La dirección nacional está dispuesta a que Cristina Cifuentes siga ocupando su escaño en la Asamblea —"Ella así lo ha pedido"—, pero hará "lo necesario" para que deje las riendas del partido. "Ya no tiene autoridad ni para ir al supermercado", soltó un alto cargo de la formación en los pasillos del Congreso. Desde Sol, rodeado de sus consejeros, Ángel Garrido dejó claro que no plantará cara al aparato. "Soy un disciplinado militante", subrayó en varias ocasiones.

De momento, Cifuentes sigue siendo la presidenta de la estructura madrileña. De hecho, no ha desconvocado la reunión del Comité de Dirección prevista para el lunes. Si bien, en el partido dan por descontado que, de forma más o menos traumática, se acabará implantando una gestora. El veterano Juan Carlos Vera ya pilotó la que hubo entre Esperanza Aguirre y la hoy expresidenta de la Comunidad. A medio plazo, algunos cargos sugieren a Antonio González Terol, el alcalde de Boadilla del Monte y con un discurso "muy del partido".

"Yo creo que debe salir alguien del Consejo de Ministros. Probablemente,a lo mejor, la vicepresidenta, que ha demostrado ser una magnífica gestora, podría ser un cartel atractivo en Madrid", sugirió en TV3 José Manuel García-Margallo, muy distanciado de ella. "Tiene una ocasión de oro para medirse electoralmente. Todavía no ha encabezado, que yo sepa, ningún cartel", añadió el exministro. Tal y como avanzó este diario, un sector del PP no descarta que Soraya Sáenz de Santamaría pueda ser candidata a alguna de las plazas madrileñas en los comicios de 2019.

Garrido asegura que no pondrá problemas

Fernando Martínez-Maillo dirige la operación para relanzar al partido. La confianza de Rajoy en él es cada vez mayor. Han despachado mucho en los últimos días. Y ya barajan nombres para la Puerta del Sol. El plazo máximo para elegir candidato es el 21 de mayo, según los cálculos del PP de Madrid. Pero los acontecimientos podrían precipitarse tras los actos del Dos de Mayo.

Este jueves, Garrido celebró un Consejo de Gobierno extraordinario y después atendió a los medios acompañado por sus consejeros. Desde el primer momento, quiso enfatizar que no buscará la tensión con Génova. De hecho, a diferencia de Cifuentes, él nunca rompió la interlocución con el coordinador general. "Han estado hablando todos estos días", según las fuentes consultadas. "Acataré, como siempre, lo que decida la dirección", afirmó en rueda de prensa.

En este sentido, Génova aún no descarta por completo que Garrido pueda ser presidente hasta las elecciones del próximo año, aunque haya otras opciones, como la de Pedro Rollán. "Hay que dar un mensaje de que rompemos con la época de Cifuentes, de que abrimos una nueva etapa", en opinión de un miembro de la cúpula. En este sentido no hay unanimidad. Garrido únicamente pidió que todo quede resuelto lo antes posible.

"No me hubiera gustado estar aquí hoy, por razones profesionales y personales", destacó el presidente en funciones, que se declaró "amigo" de Cifuentes y que lo primero que hizo fue darle "las gracias". Es de los pocos en el PP que le ha agradecido su gestión. Garrido reconoció que está siendo "muy doloroso" para ella y que ahora necesitará el apoyo de sus allegados. Rechazó que haya incumplido el código ético del partido, que le obligaría a dejar el acta. En el partido esperan que no acuda a los actos del Dos de Mayo.