Rotundo desmentido de Cifuentes: "No soy cleptómana ni he recibido tratamiento"

Federico Jiménez Losantos, director de Es la Mañana de Federico, ha desvelado este viernes en su programa un mensaje que le ha enviado Cristina Cifuentes en el que desmiente ser cleptómana y haber recibido ningún tratamiento para dicha adicción.

La ya expresidenta de la Comunidad de Madrid ha salido así al paso de los rumores sobre que padecía dicha enfermedad, que han vuelto a la palestra a raíz del vídeo de una cámara de seguridad que se desveló este miércoles y que ha precipitado la dimisión de Cifuentes.

Cristina Cifuentes es muy clara en su mensaje al director de Es la Mañana:

No soy cleptómana. Nunca lo he sido ni padezco ningún trastorno de este tipo y desde luego jamás he estado en tratamiento por algo así. Lo que ocurrió en el 'famoso' vídeo fue un incidente fruto de un simple despiste involuntario que se solventó sobre la marcha. Sólo eso. Algo que además puse en conocimiento de la propia policía, cuando hace unos años ya se me intentó extorsionar con esas imágenes.