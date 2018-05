El separatismo listo para desbloquear la investidura

El independentismo se mueve presionado por los plazos que fijan como fecha límite el próximo 22 de mayo para la convocatoria de nuevas elecciones. Aunque al expresidente catalán Carles Puigdemont no le disgusta y así lo expresa en público y privado, la idea de ir a nuevos comicios, su partido el PDeCAT, ERC y hasta Moncloa le han presionado hasta tal punto que ha decidido convocar un cónclave este fin de semana en Berlín para comunicar a su grupo parlamentario cuales serán los siguientes pasos a seguir y previsiblemente también el nombre del cuarto candidato, esta vez sin cargas judiciales.

Las quinielas empiezan otra vez a moverse y es Elsa Artadi de nuevo la que lidera la primera posición. De hecho, nunca ha dejado de serlo desde el día después a las elecciones autonómicas aunque en su grupo parlamentario, en Junts per Catalunya no darán ninguna pista hasta el final. La decisión es solo de Carles Puigdemont y él parece que se inclina por el despiste como hiciese el expresidente Artur Mas cuando acabó designándole a él como sucesor, al fin y al cabo, un desconocido alcalde de Gerona.

Para empezar, Artadi ya cuenta con la bendición de ERC que hasta ahora se había resistido a plantearse esta opción. Después del lío con la carta de Oriol Junqueras desde Estremera hablando de un "frente de presos" contra unas nuevas elecciones, el ahora hombre fuerte del partido, Pere Aragonés avalaba en una entrevista en Cataluña Radio su posible candidatura "si la propuesta es Elsa Artadi no habrá ningún problema, es una persona con una gran capacidad de trabajo", ha dicho Aragonés después de que también, por la mañana, destacara su figura política el hasta hace poco candidato a la presidencia de la Generalidad, Jordi Sánchez.

El simbolismo de la Ley de Presidencia

Y mientras Puigdemont busca a su propio Puigdemont los suyos se preparan para votar este viernes en la cámara autonómica el texto de la Ley de Presidencia que registraron al margen de ERC para poder garantizarse una investidura a distancia. Será un nuevo trámite simbólico que de nuevo obviará lo que han dicho los propios servicios jurídicos del Parlamento, el Consejo de Garantías Estatutarias y hasta el Tribunal Constitucional porque el objetivo que se persigue es poder volver a intentarlo en un futuro con Carles Puigdemont de seguir en Berlín. De ahí que al nuevo candidato que pretenden investir le llamen "aspirante a presidente transitorio" y que además, actuará siempre manejado desde Alemania.

Todo apunta a que la semana que viene podemos tener pleno de investidura, es en lo que los de Junts Per Catalunya trabajan teniendo en cuenta que los números les dan en segunda vuelta con el voto delegado del expresidente y del exconsejero de ERC, Toni Comín. 66 votos a favor, 65 en contra y 4 abstenciones de la CUP. Esto, si el Tribunal Constitucional no suspendiera el acuerdo de la Mesa de aceptar la delegación de voto.

Ciudadanos en Cataluña lo va a impedir, Inés Arrimadas ya ha anunciado que este jueves lo llevarán al TC pero no así Moncloa. El presidente del Gobierno es el único que podría paralizarlo de manera automática durante 6 meses y no parece que esté entre sus planes ya que al Gobierno de Rajoy le beneficia un gobierno en Cataluña cuanto antes para poder escenificar el fin del 155 que le garantiza de manera inmediata el voto definitivo de los nacionalistas vascos a as cuentas públicas.