Enfrentamiento de Rajoy y Rivera por Cataluña: "Compórtese con la misma lealtad que el PSOE"

Mariano Rajoy y Albert Rivera chocaron frontalmente por la gestión de la crisis catalana. En la sesión de control al Gobierno en el Congreso, el líder de Ciudadanos le echó en cara que el Gobierno no haya recurrido ante el Tribunal Constitucional el voto delegado de Carles Puigdemont y le enseñó la última portada de El Mundo, en la que se puede leer que la Fiscalía certifica que Artur Mas ya usó dinero del Estado para la consulta del 9-N. El presidente se revolvió mientras los suyos abucheaban a Rivera. "Compórtese con la misma lealtad que el PSOE", le exigió. "Aprovechategui", se quejó.

Ciudadanos apoyó al Gobierno en la aplicación del artículo 155 de la Constitución. Pero la brecha entre ambas formaciones es cada vez mayor, como quedó de manifiesto este miércoles en la Cámara Baja. Rivera entiende que Rajoy no está siendo lo suficientemente firme ante el golpe separatista y el PP le acusa de utilizar cualquier cosa para intentar desgastarle. "Desleal", no pararon de repetir desde el equipo del presidente.

Rivera fue durísimo y amagó con romper el acuerdo con el Ejecutivo en caso de que "no vigilen de cerca lo que hacen los separatistas". Se quejó de que hace semanas que no despachan sobre Cataluña. "Esto es una tomadura de pelo, que no vigilen el dinero público. Le pido que vigile el dinero público o alga responsable a alguien", espetó a Rajoy tras echarle en cara que no haya ido al Constitucional para frenar el voto delegado de Puigemont y Toni Comín.

El jefe del Ejecutivo se indignó. Aseguró que no hay recurso sobre esa cuestión porque así lo recomendaron los servicios jurídicos del Estado y recordó que va a acudir al Alto Tribunal contra la ley de presidencia de la Generalidad. "El hecho de aplicar el artículo 155 de la Constitución y de presentar 25 recursos ante el TC no me hace sospechoso de nada, al menos en esta materia", aseguró. Se revindicó: "Soy presidente y procuro cumplir con mis obligaciones" con "prudencia, mesura y firmeza".

En la réplica, con los ánimos ya muy caldeados en las bancadas, Rajoy auguró que la posición de Ciudadanos con respecto a Cataluña no le hará ganar más votos en las próximas elecciones. "Pienso que tenemos un objetivo compartido y escenificar un supuesto desacuerdo no tiene ningún interés", dijo. "Creo que esto no le da un voto", avisó. Más aún, "le puede hacer perder votos". Y pidió a Rivera que siga el ejemplo del PSOE, del que ensalzó su posición con respecto al golpe. "Le iría muchísimo mejor", zanjó, provocando el aplauso de los suyos.