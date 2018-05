Sacudida de todos contra Rivera por Cataluña

Todos contra Albert Rivera por su posición sobre Cataluña. Solamente Mariano Rajoy intentó templar gaitas, no dando el acuerdo por roto y augurando que PP, PSOE y Ciudadanos seguirán juntos en defensa de la Constitución. Ministros y altos cargos populares, en un claro reparto de papeles, mostraron su indignación por el "populismo" del líder de Ciudadanos. Los ataques también llegaron del PSOE, que ya el miércoles escenificó su alineación con el Ejecutivo. Los independentistas se sumaron. "Primo de Rivera", llamó Joan Tardá, de ERC, al líder naranja.

El Gobierno se mostró irritado. Soraya Sáenz de Santamaría reclamó "seriedad" y "lealtad" a su aliado de investidura. En el PP acusaron a Rivera de "no decir la verdad" al proclamar que no hay por qué retirar el 155 si hay nuevo Gobierno en Cataluña. "Es mentira y él lo sabe, oportunismo en estado puro", según fuentes de la dirección nacional. En caso de nuevas ilegalidades, explicó públicamente Fernando Martínez-Maillo, se volvería a actuar. "El independentismo ahora sabe perfectamente que el Estado de derecho se puede defender ante cualquier desafío", razonó.

Al tiempo, en el patio del Congreso de los Diputados, Rafael Catalá se dejó fotografiar con Esther Capella, diputada de ERC y futura consejera de Justicia del nuevo Gobierno regional. En Antena3, el presidente aseguró que abrirá negociaciones en el marco de la ley si concluye el bloqueo. "El interlocutor válido y único del Gobierno será el presidente legalmente investido en el Parlament", confirmó Enric Millo, el delegado del Gobierno en Cataluña.

El PSOE, con el Gobierno

"Hay que ser de fiar. No se pueden dar bandazos. Lo que quieren los españoles es vernos a todos unidos. Responsabilidad, unidad y sentido común", destacó Pedro Sánchez, poniendo en la diana a Rivera y situándose del lado del Gobierno. El secretario de Organización de su partido, José Luis Ábalos, se sumó a la crítica. Con sorna, aseguró en los pasillos del Congreso que Rivera "un día dice una cosa, otro día otra. Ayer dijo que no estaba por aplicar la Constitución, así que...".

Desde Podemos, Irene Montero aseguró que Ciudadanos "no tiene ninguna credibilidad y es evidente que por mucho que digan que no van a apoyar al PP están permitiendo que siga gobernando". Por su parte, Pablo Echenique cargó contra Rivera en Twitter: "Sería gracioso si no fuera un candidato a la presidencia de España haciendo política con el enfrentamiento entre los españoles mientras mantiene a los ladrones en el Gobierno".

Los separatistas fueron los más duros contra el líder de Ciudadanos. "Se ha convertido en un fanático. Cada vez se parece más a José Antonio Primo de Rivera", se quejó el diputado de ERC Joan Tardá. Tras compararlo con el líder falangista, el separatista añadió: "¡Si ese tiene que ser un aspirante a comandar el Gobierno español algún día, pobres españoles y pobres catalanes!".

"Rivera se está convirtiendo en un problema en lugar de una solución. Todo el mundo sabe que el conflicto que existe entre Cataluña y las instituciones del Estado exige política. Rivera insiste en que tan solo la represión puede resolver el problema". Fueron las palabras del portavoz del PDeCAT Carles Campuzano, que añadió que Rivera aspira a convertir España en "un país como Turquía".

Villegas ratifica la postura de Cs

Tras la catarata de críticas por las palabras de Rivera, su número dos, José Manuel Villegas, insistió en que, a su juicio, el 155 debe seguir vigente aunque haya un nuevo Gobierno en Cataluña, siempre y cuando mantenga una hoja de ruta separatista que no respete el marco constitucional y estatutario.

"Tendrá que haber 155 hasta que no haya un Gobierno en Cataluña que aplique la Constitución y la Ley. No creemos que tenga ningún sentido, ni haya servido de nada todo esto de aplicar el 155, si al final lo que hacemos es devolver el Gobierno a los separatistas que siguen con el mismo plan separatista que tenían cuando se aplicó", afirmó. Rivera aseguró el miércoles que retiraba su apoyo al Gobierno en la aplicación del artículo 155 de la Constitución.