Mariano Rajoy volverá a tomar el control de las instituciones de Cataluña, aplicando el artículo 155 de la Constitución, en caso de un nuevo golpe separatista. Pero quiso dejar claro que espera no tener que dar ese paso "nunca" más. Ahora, en el marco de la ley, el Ejecutivo intentará abrir un proceso de distensión y diálogo con la Generalidad, a pesar de reconocer que no ayuda el perfil político de Quim Torra.

Según el Ejecutivo, el artículo 155 se mantendrá vigente hasta que "tome posesión un nuevo Gobierno" autonómico porque así lo establece el acuerdo aprobado en el Senado por las formaciones constitucionalistas, incluido Ciudadanos. Y, a partir de ahí, Rajoy aseguró que seguirá garantizando el cumplimiento de la ley y el respeto a la unidad de España y la igualdad de sus ciudadanos. "El 155 ha sentado un precedente y un procedimiento que quedará en el futuro", avisó a navegantes en Cádiz.

En un foro organizado por Diario de Cádiz, el jefe del Ejecutivo dio prácticamente por descontado que la legislatura echará a andar en Cataluña y defendió su gestión ante la crisis. Le preguntaron si no ha fallado la política de comunicación del Gobierno en el exterior. "No es verdad. ¿Conocen ustedes algún país del mundo que haya apoyado la declaración de independencia?", destacó. Añadió, además, que "la inmensa mayoría de los medios de comunicación -de fuera- han estado con España".

En este contexto, Rajoy piensa ya en abrir en un periodo de normalidad institucional. Aseguró que valorará a Torra por sus hechos a partir de ahora y no por sus declaraciones pasadas, que no reflejan "respeto y educación". Confesó que no le conoce personalmente. "Si se produce la investidura, si hay un nuevo president y si hay levantamiento del 155, también nos gustaría que se entrara en una fase de diálogo y lealtad institucional", corroboró Íñigo Méndez de Vigo al término del Consejo de Ministros.

Fuentes de la Moncloa reconocieron que "la hemeroteca de Torra" no ayuda, pero insistieron: "Lo juzgaremos por sus actos y no por las cosas que escribe".

Rajoy evita el choque con Rivera

Con respecto a Ciudadanos, el Gobierno trató de reconducir la situación. "Haré todo lo posible para mantener la unidad", afirmó Rajoy, en relación al desafío separatista. Para el Ejecutivo, ha quedado demostrado que Ciudadanos "miente" sobre la posible duración del artículo 155 por intereses electoral, según las citadas fuentes. Méndez de Vigo recordó públicamente a Albert Rivera el "tenor literal" del pacto para la aplicación de dicha herramienta constitucional.

Dicho esto, el portavoz del Gobierno se acogió a las palabras este viernes del líder de Ciudadanos apelando a la "unidad" para observar una rectificación. "Rectificar es de sabios, si dijo una cosa el otro día y ahora dice otra y pide unidad, me parece muy bien y lo apoyo", fueron sus palabras exactas. Y una y otra vez solicitó "responsabilidad y madurez". En privado, eso sí, altos cargos del PP fueron durísimos con Rivera: "Su irresponsabilidad parece no tener límites".