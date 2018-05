Es uno de los personajes del momento en el panorama informativo español tras la caída de Cifuentes. Ángel Garrido ha visitado este lunes los estudios de esRadio y ha estado en Es la Mañana de Federico, donde ha adelantado algunos de los objetivos que se ha fijado de cara al tiempo que le queda como presidente en funciones: "Me gustaría hacer una gestión tan buena que mi partido me nombre candidato, aunque espero que no lo haga", decía. No obstante, poco antes le decía a Federico Jiménez Losantos que "va a poder usted votarme porque en la Comunidad de Madrid se van a seguir bajando los impuestos".

Cree que "la confianza en el cabeza de cartel es fundamental. Por eso hay que pensar muy bien a quién poner". Además ha defendido que "el PP es un partido de proyecto y el del PP es bueno". El año que queda es mucho tiempo" ha recordado Ángel Garrido y que va a "ser un año de trabajo intenso". Esas bajadas de impuestos se llevarán "con carácter inmediato" a la Asamblea además de otras "rebajas fiscales para las familias".

Sin embargo la marca PP está cayendo en todas las encuestas a nivel nacional y eso podría repercutir a nivel autonómico en la Comunidad de Madrid. "Es imposible desconectarlo" ha dicho Ángel Garrido pero piensa que "lo que está haciendo el PP a nivel nacional, en materia de creación de empleo y a nivel económico, es bueno. Quizá no estemos siendo muy hábiles para explicar lo que estamos haciendo".

Sobre la su relación con Ciudadanos ha destacado que "siempre ha sido muy buena y va a seguir siéndola" aunque ambos partidos compitan por el mismo espectro político. Cree que "es bueno que haya buena relación entre PP y Cs" y que es "imprescindible" porque "conformamos una mayoría que tiene que seguir gobernando en Madrid".

La "decisión valiente" de Rajoy con el 155

También ha hablado de la cuestión catalana y del nuevo candidato del separatismo para presidir la Generalidad, Quim Torra. Ángel Garrido ha recordado que la situación en Cataluña es "el mayor problema de España" y ha defendido la aplicación del artículo 155 de la Constitución por el Gobierno como "una decisión valiente".

Cree, a diferencia de Mariano Rajoy, que "Cataluña no ha vuelto a la normalidad" y que "hay que corregir esa absoluta anormalidad con las herramientas de la legalidad" porque "durante cuarenta años no se ha hecho nada y llevamos cuarenta años de retraso". Sobre el discurso de Quim Torra ha señalado que "aparte de delirante y de estar lleno de fanatismo" cree que "es predelictivo".

Cifuentes, el máster y el fuego amigo

Ángel Garrido ha recordado la gestión de Cristina Cifuentes al frente de la Comunidad de Madrid. Ha dicho que "ha sido muy buena" y que se ha tenido que ir "por asuntos ajenos a su gestión". Esos asuntos son el máster en la Universidad Rey Juan Carlos I y el polémico vídeo en el que se le acusaba de haber robado unas cremas en 2011.

Garrido confía en Cifuentes y "en lo que nos ha dicho" y piensa que no ha sido "fuego amigo". Algo que no teme que caiga sobre él porque "hemos llegado a un momento en el que parece que vale todo y más allá las capacidades de gestión y se exige que no se tenga ninguna mácula. No creo que tenga ningún vídeo pero no soy perfecto y se pueden tergiversar las cosas que he dicho".