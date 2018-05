Rajoy dice que "la ansiedad no conduce a nada" y se reunirá por separado con Sánchez y Rivera

Mariano Rajoy tratará de mantener la unidad del eje constitucionalista ante el nuevo escenario político que se abre en Cataluña. Según confirmó Moncloa, se verá este mismo martes con su homólogo socialista, Pedro Sánchez. Al presidente le costó un poco más cerrar un encuentro con Albert Rivera. "Está a la espera de la respuesta de Ciudadanos", afirmaron en uno primer momento desde Moncloa. Poco después, cerraron una reunión para el jueves a primera hora en moncloa. Pablo Iglesias, de Podemos, queda fuera de la ronda de contactos.

En caso de ilegalidad, el presidente volverá a poner en marcha el artículo 155 de la Constitución. Si bien, y pese al duro comunicado que el Gobierno emitió el sábado, Rajoy quiere ser cauteloso. Este lunes, tras presidir en Segovia el acto de entrega de las grandes cruces de Alfonso X el Sabio, ofreció "entendimiento y concordia" a Quim Torra y pidió a todos, también en el bando constitucionalista, "mesura".

"Pero de la misma manera que digo esto, y lo digo porque lo siento, yo garantizo que la ley, la Constitución española y el resto del ordenamiento jurídico se van a cumplir. Y creo que es bueno para que nadie se llame a engaño que haga esta afirmación", subrayó Rajoy, no sin reconocer que el momento actual no es fácil y las declaraciones de Torra no le han gustado.

"La ansiedad no conduce a nada, no resuelve nada y no es lo que en estos momentos deben tener las personas para abordar una situación tan compleja como ésta", remató, en una alusión velada al partido de Rivera.